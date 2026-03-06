Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Численность женщин в Казахстане составляет 10 488 074 человека, сообщает Kazpravda.kz

Доля женщин по возрастным группам:

0-15 лет – 29,1%

16-60 лет – 55,5%

61 лет и выше – 15,4%

Наибольшая численность женщин по регионам:

Алматы – 1,2 млн

Туркестанская область – 1 млн

Астана – 803,5 тыс.

Алматинская область – 778,5 тыс.

Средний возраст женщин – 34,1лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин – 79,4 лет. Доля женщин среди занятого населения – 48% (4,4 млн женщин), среди наемных работников – 50%. Среди самостоятельно занятых – 45%.

Доля от общего числа занятых женщин по отраслям:

Образование – 20%

Торговля – 19%

Здравоохранение – 10%

Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей – 50,8%.

Больше всего занятых женщин в возрасте 35-44 лет – 1,3 млн женщин.