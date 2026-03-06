Сколько женщин в Казахстане
Бюро нацстатистики опубликовало данные
Численность женщин в Казахстане составляет 10 488 074 человека, сообщает Kazpravda.kz
Доля женщин по возрастным группам:
Наибольшая численность женщин по регионам:
Средний возраст женщин – 34,1лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин – 79,4 лет. Доля женщин среди занятого населения – 48% (4,4 млн женщин), среди наемных работников – 50%. Среди самостоятельно занятых – 45%.
Доля от общего числа занятых женщин по отраслям:
Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей – 50,8%.
Больше всего занятых женщин в возрасте 35-44 лет – 1,3 млн женщин.