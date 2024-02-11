Скончался один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении

На 63-м году жизни скоропостижно скончался государственный деятель, видный казахстанский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Аскар Мусинов, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

«В течение многолетней дипломатической карьеры он блестяще представлял и отстаивал интересы Казахстана на всех курируемых участках работы в центральном аппарате МИД загранучреждениях РК, демонстрируя глубокие знания и способность профессионально решать поставленные задачи. В должности ответственного секретаря МИД и заместителя министра иностранных дел внёс значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Ближнего Востока и Африканского континента, развитие консульской службы и государственного протокола», - говорится в сообщении МИД РК.

В качестве чрезвычайного и полномочного посла в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике Мусинов профессионально продвигал и защищал интересы Республики Казахстан.