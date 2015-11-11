Скончался режиссер фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Жания Уранкаева
Сегодня, 11 ноября, умер режиссер фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера","Выше радуги", "Опасные гастроли", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" – Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.
3 ноября режиссер был экстренно госпитализирован в столичную Боткинскую больницу. С тех пор он находился в реанимации хирургического отделения.
По словам супруги режиссера Надиры Югвальд-Хилькевич, он скончался в больнице от сердечной недостаточности.
Отметим, что о кончине режиссера его супруга узнала из СМИ, чтобы подтвердить этот факт, ей пришлось ехать в больницу. "Здесь мне сообщили, что Георгий Эмильевич скончался, это случилось в 07.30 утра", – сказала Надира Югвальд-Хилькевич.
Вопрос о прощании и похоронах будет решаться в конце дня.
Юнгвальд-Хилькевич родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский архитектурный институт (1956), Ташкентский театрально-художественный институт (1963), Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1966). На его фильмах выросло не одно поколение. Всенародная слава пришла к Георгию Эмильевичу в 1978 году, после выхода трехсерийного фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", экранизированного по одноименному роману Александра Дюма.