Культура
Скончался режиссер фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Жания Уранкаева
Сегодня, 11 ноября, умер режиссер фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера","Выше радуги", "Опасные гастроли", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" – Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.

3 ноября режиссер был экстренно госпитализирован в столичную Боткинскую больницу. С тех пор он находился в реанимации хирургического отделения. 

По словам супруги режиссера Надиры Югвальд-Хилькевич, он скончался в больнице от сердечной недостаточности.

Отметим, что о кончине режиссера его супруга узнала из СМИ, чтобы подтвердить этот факт, ей пришлось ехать в больницу. "Здесь мне сообщили, что Георгий Эмильевич скончался, это случилось в 07.30 утра", – сказала Надира Югвальд-Хилькевич.

Вопрос о прощании и похоронах будет решаться в конце дня.

Юнгвальд-Хилькевич родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский архитектурный институт (1956), Ташкентский театрально-художественный институт (1963), Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1966). На его фильмах выросло не одно поколение. Всенародная слава пришла к Георгию Эмильевичу в 1978 году, после выхода трехсерийного фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", экранизированного по одноименному роману Александра Дюма. 

Популярное

Все
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
По активности на референдуме лидирует Шымкент
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Премьер-министр проголосовал на референдуме
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
Аида Балаева проголосовала на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Культура
Масштабный Open air к 30-летию госсимволов прошёл в Нур-Сул…
Международное сотрудничество , Культура
Бюст Абая установили в Нью-Дели
Культура
Сказки народов Казахстана теперь можно посмотреть в YouTube
Культура
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]