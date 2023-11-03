Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские

Происшествия, Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Пенсионер сообщил о пропаже 130 голов лошадей

Фото: Kazpravda.kz

Скот стоимостью более 65 млн тенге помогли вернуть актюбинские полицейские, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

31 октября в отдел полиции Каргалинского района поступило заявление от 76-летнего жителя одного из сел. Пенсионер сообщил о пропаже 130 голов лошадей. Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 65 млн тенге.

"Сообщение потерпевшего было зарегистрировано, а, учитывая особо крупный ущерб, заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РК. Для раскрытия преступления и поиска пропавших лошадей полицейскими были приняты незамедлительные меры. Несмотря на сложные погодные условия, стражи порядка осуществляли поисковые мероприятия не только в Каргалинском районе, но и в соседних районах области. 15 сотрудников полиции на пяти авто в течение трех суток искали скот. Через трое суток пропавший домашний скот был найден в 60 км от хозяйства", - сообщили в пресс-службе.

Расследование по краже прекратили за ее отсутствием.

По данным ведомства, с начала года зарегистрировано 42 факта скотокрадства, из которых больше половины исключили из категории уголовных дел в связи с отсутствием кражи скота. 

 

#полиция #пропажа #ущерб #Актюбинская область #скот

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