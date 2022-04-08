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Скотина под присмотром
Ныгмет Кадиша
корреспондент

Почти 250 фактов краж скота раскрыто за 10 дней оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад».

В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что республиканское ОПМ проходило в период с 1 по 10 марта. При этом задействовали не менее 4 тыс. сотрудников полиции. Содействие органам правопорядка также оказывали работники управлений сельского хозяйства.

– За весь период ОПМ проверено свыше 15 тысяч автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, отработано 6 тысяч мест скупки, реализации скота и мясной продукции, а также около 11 тысяч крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств. При этом раскрыто 248 краж скота, из них 96 ранее совершенных преступлений и свыше 100 «прошлых лет», задержано 221 лицо, в том числе 30 групп. Кроме того, выявлено 1 353 правонарушения в области ветеринарии, а именно перевозка и реализация скота и мясной продукции без надлежащих документов, – прокомментировал заместитель начальника управления организации раскрытия краж чужого имущества департамента криминальной полиции МВД РК майор полиции Самат Кусетов.

Впрочем, на разовые мероприя­тия в этом направлении, пусть и периодически повторяющиеся, полицейские не надеются. В противодействии скотокрадству имеет значение весь комплекс мер, в том числе связанный с изменениями в законодательстве.

Напомним, что для обеспечения сохранности сельскохозяйственных животных по инициативе МВД местные исполнительные органы еще в 2019 году законодательно были наделены компетенцией по разработке и утверждению правил выпаса сельскохозяйственных животных. Согласно пос­ледним, бесконтрольный выпас скота находится под запретом. За нарушение этих правил установлена административная ответственность по статье 408 КоАП. Она предусматривает штраф в размере от 3 до 10 месячных расчетных показателей.

Кроме того, и это, пожалуй, имеет особенное значение, в Уголовный кодекс РК введена отдельная статья «Скотокрадство», предусмат­ривающая максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет(!) с конфискацией имущества.

– Ужесточено наказание и за неоднократность, а также совершение краж с проникновением в помещение путем перевода квалифицирующего признака в разряд тяжких преступлений, – говорит майор полиции. – Это позволило избежать ухода от ответственности воров за счет примирения с потерпевшими и усилить профилактику краж.

В итоге, если судить по показателям, то наблюдается устойчивая динамика по снижению числа краж скота. По данным ведомства, в частности, стало известно, что принимаемые меры за последние 5 лет, с 2017 по 2021 год, способствовали сокращению краж скота на 35% (с 6,3 тыс. до 2,2 тыс.). При этом почти вдвое сократилось число похищенных животных (с 20 тыс. до 9 тыс. голов).

– Положительная тенденция снижения таких краж сохраняется и в текущем году: количество их совершения снизилось на 32,7%, при этом возвращено 44,1% похищенного скота. Из 1 300 голов найдено 573, – заверил Самат Кусетов.

В качестве примера представитель ведомства напомнил о пресечении деятельности преступной группы в составе 5 человек в конце декабря прошлого года. Установлено, что они промышляли скотокрадством на территории Ордабасинского района Туркестанской области. По ним доказывается совершение 5 фактов с общим ущербом на сумму свыше 10 млн тенге. В феврале этого года уголовное дело было направлено в суд.

А в начале марта текущего года в Карагандинской области задержали трех человек, совершавших кражи лошадей и крупного рогатого скота в Шетском районе путем их отстрела. У задержанных в ходе обыска обнаружено и изъя­то незарегистрированное гладкоствольное ружье, как говорят полицейские, являющееся орудием преступления. Проводится досудебное расследование.

Кстати, недавно прошло совещание МВД с Комитетом ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства. На повестке дня был вопрос дальнейшего сотрудничества в профилактике скотокрадства. По итогам его решено обновить и актуализировать действующий совместный меморандум и приказ «О взаимо­действии органов внутренних дел и ветеринарного контроля по противодействию кражам и хищениям сельскохозяйственных животных», а также организовать совместную работу по подключению служебных планшетов участковых инспекторов и сотрудников патрульной полиции к информационной системе «Идентификация сельскохозяйст­венных животных».

– Вместе с тем с целью защиты своего скота от преступных посягательств МВД Республики Казахстан рекомендует соблюдать самые простые нормы безо­пасности, а именно не оставлять скот без присмотра путем заключения трехсторонних договоров – «владелец» – «акимат» – «пастух», шире применять современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров. Не менее важно таврировать и бирковать скотопоголовье, что в дальнейшем окажет положительное влияние на поиски похищенного и утерянного скота, а также разрешение возможных споров среди табунщиков, использовать инструменты страхования в сфере агропромышленного комплекса, где сейчас доступно страхование своего скотопоголовья, предусматривающее страховую защиту от гибели, утраты животных в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и краж, – подытожил замначальника управления организации раскрытия краж чужого имущества департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК.

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