Скрывавшегося 10 лет россиянина задержали в Акмолинской области

Мошенник, совершивший девять преступлений на территории РФ, задержан в городе Акколь Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Сотрудники отдела полиции Аккольского района установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске с 2015 года.

Установлено, что 56-летний гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении девяти эпизодов преступлений, в том числе восьми мошенничеств и растраты вверенного имущества в особо крупном размере. В августе 2015 года фигурант не явился на заседание Советского районного суда города Красноярска и на протяжении десяти лет скрывался от правосудия.

Как следует из материалов уголовного дела, свое отсутствие на судебном заседании мужчина объяснил нахождением на лечении. В 2018 году он нелегально пересек границу и прибыл в Республику Казахстан. На протяжении нескольких лет разыскиваемый жил у родных и практически не выходил на улицу. Все эти годы он не имел постоянного места работы, а документы, по его словам, утерял. Фигурант является гражданином РФ, но родился и вырос в Казахстане. В настоящее время уголовный преступник задержан, проводятся дальнейшие следственные мероприятия.