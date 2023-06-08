Скучать не придется! Свежий выпуск 8 июня 2023 г. 5:00 52 Асет Калымов, Алматинская область Перед местными властями поставлена задача обеспечить досуг на период каникул для 82% школьников. фото из архива "КП" Так, около 170 тыс. ребят примут участие в работе клубов и творческих кружков, которые откроют при школах. Об этом на специальном брифинге сообщила руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева. В регионе насчитывается свыше 400 школ, сейчас на их территориях устанавливают детские юрты. Кроме того, в каждом районе появятся этноаулы, где учащихся будут знакомить с культурным наследием казахского народа, а также традициями этносов, проживающих в нашей стране. Как рассказала спикер, распахнули двери 15 загородных лагерей, в которых отдохнут дети-сироты и 7 тыс. подростков из малообеспеченных семей. На эти цели из областного бюджета выделено 518 млн тенге. Предусмотрена обширная программа, включающая походы в горы, спортивные игры, вечерние костры. Помимо развлекательных мероприятий, будут организованы экскурсии в музеи, галереи, по историческим местам. В перечне наиболее интересных маршрутов – Чарынский каньон, Иле-Алатауский национальный природный парк, Кольсайские озера, урочище Тамгалы-тас у реки Или. В числе других планов – организация праздников, конкурсов, выставок, олимпиад и фестивалей. Словом, скучать ребятне не придется – интересным и увлекательным обещает быть весь летний сезон. #дети #отдых #досуг #РК #лето #каникулы #детский лагерь