Славить Родину искусством

Бибигуль Нусипжанова, проректор Казахской национальной академии хореографии

Нас, представителей искусства, особенно радует, что Президент придает большое значение дальнейшей реализации программы «Рухани жаңғыру», играющей важную роль в воспитании подрастающего поколения.

Казахская национальная академия хореографии – первое высшее учебное заведение в Центральной Азии с полным цик­лом многоуровневого профессионального хореографического образования, включающим начальное, профессиональное, высшее и послевузовское образование. Мы гордимся, что за три года существования академия стала престижным учебным заведением, куда едут учиться и из других стран.

Среди наших студентов уже есть лауреаты. Они выступают на международных конкурсах, участвуют в спектаклях театров Astana Ballet и Astana Opera. Воспитанникам академии есть на кого равняться. Наши блис­тательные солис­ты собирают аншлаги в лучших залах разных стран, вызывая восторженные отклики зрителей. Спектакли казах­станских мастеров сцены впечатляют глубиной режиссерской трактовки, богатством гармонических красок оркестровой партитуры, великолепными костюмами и сценографией.

Прогресс в искусстве и культуре Казахстана – это важнейшее условие духовного подъема нации. И Казахская национальная академия хореографии тоже вносит свой достойный вклад в культурную сокровищницу республики. Президент отметил, что молодому поколению предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса. И здесь без творческой работы каждого казахстанца не обойтись. В немалой степени это касается и представителей искусства.

Успешная реализация программы «Рухани жаңғыру» подтверждает, что именно высокая духовность нашего народа и есть прочный фундамент модернизации общественного сознания и развития казахстанской государственности. Именно молодежи доверено беречь исторические ценности и активно участвовать в формировании демократических принципов нашего государства. Возрастает и ответственность деятелей культуры, занимающихся воспитанием нового поколения.

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