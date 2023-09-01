Инвесторов в обрабатывающей промышленности в Казахстане освободят от налогов на первые 3 года

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Для поддержки обрабатывающей промышленности следует освободить инвесторов от уплаты налогов на первые 3 года. Об этом заявил глава государства во время выступления с посланием народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Известно, что в Казахстане хорошо развита добывающая промышленность. Этот сектор выступает надежным источником роста национальной экономики. Так должно быть и впредь. На мировом рынке цены на большинство видов металла достигли исторических максимумов. Вместе с тем в последнее время растет недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств. Они жалуются на ухудшение экологии и вред здоровью», – сказал президент.

Он отметил, что все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве.

«Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях. Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые 5 лет. Это условие относится и к инфраструктурным предприятиям», – заявил глава государства

По его словам, отдельного внимания требует геологоразведка. В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако, по словам Токаева, оно не заработало в полной мере.

«Как итог – в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором. В большинстве стран основным двигателем отрасли являются частные компании. Поэтому привлечение крупных частных инвестиций в решающей степени поможет раскрыть потенциал отрасли. Для этого необходимы гибкие регуляторные и фискальные условия», – добавил президент.

Глава государства уверен, что следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств. По его мнению, нужно в 2 раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса.

«Задача правительства – довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров. Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в «новую нефть». Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира. 

До конца текущего года мы должны разработать комплексное видение развития отрасли. С целью поддержки обрабатывающей промышленности следует освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые 3 года. Это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #президент #налоги #промышленность #инвесторы

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