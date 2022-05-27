Слово старшего товарища

В Западно-Казахстанском медицинском университете им. Марата Оспанова обсуждение темы «Новый Казахстан: конституционные реформы» прошло с участием членов Республиканского штаба общественной поддержки референдума.

Спикеры сразу предложили отойти от традиционного форма­та, где обязателен сухой док­лад, и начать диалог на равных, чтобы быть ближе друг к другу, понятнее. Первое слово было предоставлено ветеранам труда.

– Я не верю, что среди вас найдется человек, который не в курсе событий, происходящих в стране. Сейчас век информации, она оперативно доступна нам благодаря различным гаджетам. И вы знаете, что стало отправной точкой для перемен, которые должны происходить в соответствии с Конституцией, но сначала предстоит изменить и ее содержание. Вот для этого и будет проведен референдум, чтобы было учтено мнение народа, а не отдельных его представителей, – обратился к собеседникам Серик Кушеров.

В свое время он возглавлял Мартукский и Хобдинский районы, затем областное управление сельского хозяйства. Аксакал хорошо знает положение дел в родном регионе, знает, как найти подход к любому человеку. Полный энергии, он входит в областной общественный совет и возглавляет местное движение ветеранов госслужбы.

О том, что буквально считанные дни остались до референдума, напомнила и бывший главный идеолог области Запен Жумабаева. Она уверена, воспользоваться своим правом голоса должны все, и особенно молодежь.

– Порой звучит: мол, что ожидать от тех, кто в свое время голосовал за Конституцию 1995 года? Мы как раз примерно были в вашем возрасте в то время. Считаю, что опыт нашего поколения важен. Мы работали, верили в лучшее и более осознанно подходим к нынешнему референдуму с учетом опыта жизни, несбывшихся надежд, которые хотим все же реализовать. Вас же призываю не подходить поверхностно, а внимательно ознакомиться с содержанием предлагаемых изменений, – призвала она к ответственности молодежь.

Далее своим мнением поделились главный врач областной противотуберкулезной больницы Ерлан Татимов, депутат городского маслихата, председатель Западно-Казахстанского филиала общественного движения «Невада – Семей» Азамат Усимбеков. Они постарались дать обстоятельные ответы на вопросы из зала.

– Это третье подобное мероприятие в наших стенах. В ходе первого мы общались с депутатами Мажилиса Парламента Александром Милютиным и Галымжаном Елеуовым, затем мы принимали у себя медицинскую общественность нашего региона, на этот раз основную часть аудитории составили студенты. Все эти встречи востребованы реалиями Казахстана, который идет по пути модернизации. Само слово «реформирование» говорит о том, что мы не можем использовать ресурсы, которые были даны Конституцией 1995 года. Настраиваясь на референдум, молодежь должна знать, для чего он проводится, ведь в ее руках – будущее страны. При этом важна преемственность поколений, не только молодежь должна создавать Новый Казахстан, но и ветераны, чей труд в становлении страны неоценим, – отметила исполняющая обязанности ректора медуниверситета доктор медицинских наук, профессор Эльнара Исмагулова.

Она также обратила внимание, что в зале находятся иностранные студенты, представляющие Индию и Пакистан. Они донесут до своих сограждан, что такое Вторая республика, по какому пути она пойдет, какие реформы предстоит осуществить, что у каждого казахстанца есть право воспользоваться своим голосом в определении будущего своей родины.