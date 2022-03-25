Министр энергетики РК Болат Акчулаков высказался о слухах насчет приостановки добычи нефти на месторождении Кашаган на фоне повреждения морского терминала под Новороссийском, передет корреспондент Kazpravda.kz.

"Кашаган ни на какие два месяца на ремонт вставать не будет, у него плановый ремонт летом. Он работает в штатном режиме", – сказал Болат Акчулаков

При этом он отметил, что на сегодня ограничений по нефтедобыче в стране не было, так как есть возможность работать на резервуарный парк.

"Есть вероятность, что сегодня ВПУ-1 (выносное причальное устройство, повреждено штормом – прим. автора) в порту Новороссийска заработает. Если будет так, то это небольшая угроза (для добычи нефти Казахстаном – прим. автора), не такие большие потери, для этого не нужно месторождение останавливать. Сегодня ведутся обычные штатные работы. Ясно, что проблему надо решать, оперативно консультируемся со всеми, прорабатываем различные альтернативные маршруты", – добавил министр энергетики РК.

Напомним, ранее шторм повредил морской терминал под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана.

"Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", – говорилось в сообщении.

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