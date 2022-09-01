Президент объявил единоразовую амнистию участников январских событий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии третьей сессии Парламента РК VII созыва, объявил о решении провести амнистию для участников январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что государство уже смягчило наказание для тех участников январских событий, которые не совершили серьезных преступлений.

«Многие из нарушителей законов осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январского события», – отметил Президент.

Однако, по его словам, амнистия не коснется главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. Под амнистию не подпадут также лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также лица, применявшие пытки.