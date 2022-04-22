Фото: primeminister.kz
Поручения , Правительство , Экономика
Смаилов – акиму ЗКО о решении проблем региона: "Почему обязательно необходимо вмешательство Президента?"

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Открывая совещание, Премьер-министр в первую очередь остановился на одной из главных нерешенных проблем области.

«Вы знаете, что накануне Президент, прочитав статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan», дал поручение мне и руководству области оперативно принять все необходимые меры по исправлению ситуации с состоянием дорог. Гали Нажмеденович (Искалиев – аким ЗКО), ровно год назад ваш заместитель, курирующий эту сферу, по поручению Президента был освобожден от занимаемой должности. Прошел год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство Президента?» — обратился к акиму области Алихан Смаилов.

Со своей стороны аким области Гали Искалиев отметил, что основная причина неудовлетворительного состояния дорог связана с недостатком финансирования и влиянием пандемии.

В прошлом году было отремонтировано 330 км дорог местного значения. Продолжается работа по ремонту автодороги, связывающей областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами. В этом году на эти цели предусмотрено 15 млрд тенге.

Алихан Смаилов поручил акиму области и министру индустрии и инфраструктурного развития обеспечить качественное и своевременное исполнение поручения Главы государства.

Также на совещании с докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и вице-министр финансов Данияр Жаналинов.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что в Западно-Казахстанской области развиваются нефтепереработка, машиностроительная и судостроительная отрасли, стройиндустрия и производство продуктов питания, что делает ее одним из важнейших индустриально-аграрных регионов страны.

«По поручению Главы государства в феврале текущего года был принят Комплексный план социально-экономического развития региона до 2025 года. Финансирование мероприятий плана составляет 2,6 трлн тенге. Это позволит реализовать ряд важных проектов, дать новую продукцию стране, создать новые рабочие места, улучшить качество жизни людей. Своевременное и качественное исполнение данных проектов должно стать основной задачей региона на ближайшие годы», — отметил Алихан Смаилов. 

По словам главы Правительства, на ЗКО в утвержденном республиканском бюджете на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 103,4 млрд тенге. Дополнительно при уточнении бюджета выделено 32,2 млрд тенге. Эти средства будут направлены на инфраструктурные и социальные нужды региона: ремонт и реконструкцию автодорог, развитие системы водоснабжения, строительство центра реабилитации инвалидов, поддержку сферы здравоохранения, строительство индустриальной зоны, электроснабжение и газоснабжение, берегоукрепительные работы и защиту от паводковых вод, ремонт объектов образования и другое.

Кроме того, в рамках уточнения выделены средства на поддержку агропромышленного комплекса, развитие регионального рынка труда и проект «Ауыл – ел бесігі».

«Необходимо обеспечить эффективное целевое освоение средств с обеспечением достижения качественных результатов», — поручил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также остановился на ряде других вопросов. В частности, он напомнил, что сегодня в мире наблюдается резкий рост цен на продовольственные товары. В этой связи основная задача Правительства и акимов регионов — не допустить резкого удорожания продуктов и максимально нивелировать мировой рост цен для казахстанского рынка.

«С начала года рост цен на социально значимые продукты в области составил 14%. Акимату необходимо усилить контроль за торговыми надбавками. Следует заключать прямые договоры по поставке ранних овощей с южных регионов и соседних стран Центральной Азии. Проработать вопрос закупа сельхозпродукции по форвардной схеме для предотвращения дефицита и необоснованного повышения цен», — подчеркнул Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов добавил, что экономика региона в значительной степени зависит от деятельности компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», поэтому чтобы обеспечить ее диверсификацию, в текущем году планируется ввести 37 новых проектов на 243,8 млрд тенге в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, нефтепереработка, фармацевтика, пищевая промышленность, производство стройматериалов.

По итогам заседания Алихан Смаилов дал ряд поручений центральным госорганам: Министерству индустрии совместно с акиматом — до конца года повысить уровень местных дорог в нормативном состоянии с нынешних 39% до 46%; Министерству энергетики — рассмотреть возможность обеспечения ЗКО дополнительным объемом товарного газа по приемлемым для населения ценам; проработать вопрос выделения средств из республиканского бюджета на реконструкцию Уральской ТЭЦ; до 1 июля — проработать вопрос создания газохимического комплекса на территории области и обеспечения его сырьем; совместно с министерствами финансов, национальной экономики и акиматом — проработать вопрос снижения износа электрических сетей региона.

Глава Правительства также поручил Министерству энергетики совместно с министерствами нацэкономики, здравоохранения, финансов рассмотреть возможность финансирования развития 77 опорных и 109 спутниковых сел, модернизации медицинской сети региона.

Министерству сельского хозяйства поручено совместно с акиматом проработать вопрос определения Западно-Казахстанской области научной производственной базой развития мясного животноводства.

«Главой государства поставлены перед нами большие задачи. Народ ожидает конкретных результатов. Наша обязанность – оправдать все их ожидания. Люди должны реально почувствовать, что их жизнь меняется к лучшему», — заключил Премьер-министр.

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