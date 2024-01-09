Смаилов дал поручения по подготовке к паводкам

Готовность регионов Казахстана к паводковому периоду рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил глава Кабмина, в конце прошлого и в начале этого года практически по всей стране выпало большое количество осадков в виде снега и дождя.

«Сегодня площадь покрытия снегом составляет порядка 90% территории страны. Все это значительно увеличивает риски активного паводка», — указал Алихан Смаилов.

Так, уже имеются факты подтопления населенных пунктов и размыва дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Кроме того, в середине декабря в Алматы по руслу реки Есентай произошел локальный ледово-водный паводок. Уровень воды поднялся на 1,5 метра.

«И эти случаи зафиксированы в самый разгар зимы, до интенсивного паводкового периода. В этой связи акиматам регионов необходимо обратить особое внимание на эту проблему и активизировать свою работу в данном направлении», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что по прогнозу «Казгидромета», в январе и феврале практически во всех регионах ожидаются выше нормы как температура воздуха, так и осадки.

«К этому надо быть готовыми. Министерству водных ресурсов уже сейчас нужно определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. Организовать с соседними государствами обмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер напомнил, что в прошлом году к осложнению паводковой ситуаций в южных регионах страны привело отсутствие водоотводных каналов, арыков и защитных обвалований вокруг населенных пунктов. Поэтому уже сейчас южным и западным регионам нужно переходить в режим повышенной готовности.

Требуется также уделить внимание гидротехническим сооружениям. В частности, активизировать ремонтные работы на объектах республиканского значения, коммунальных и частных водохранилищах и дамбах.

Глава правительства поручил провести в феврале учения «Көктем-2024» и отработать алгоритм конкретных действий госорганов при осложнении паводковой ситуации.