Смаилов: "Независимость – наивысшая ценность, которую мы должны беречь превыше всего"

"Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Независимости Республики Казахстан! Это поистине главный государственный праздник нашей суверенной страны. Потому что независимость, дорога к которой была трудной и сложной, – это наивысшая ценность, которую мы должны беречь превыше всего", – сказал Алихан Смаилов.

Курс, проводимый президентом Касым-Жомартом Токаевым, отметил премьер, направлен на укрепление нашей республики.

"Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил вековые мечты народа о свободе и справедливости. Поэтому наша общая задача перед будущими поколениями - сделать все, чтобы сохранить и приумножить это бесценное достояние. В этот праздник желаю всем мирного неба над головой, здоровья, успехов и благополучия!" – говорится в поздравлении.