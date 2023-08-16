Смаилов пообещал поддержку башкирским инвесторам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в Астане провел встречу с правительственной делегацией Республики Башкортостан Российской Федерации во главе с премьер-министром Андреем Назаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в таких сферах, как торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, логистика, туризм и культура.

Алихан Смаилов отметил, что по итогам 2022 года товарооборот между регионами Казахстана и Башкортостана составил порядка $382 млн с определенным ростом. Вместе с тем имеется потенциал для дальнейшего расширения торговли и увеличения номенклатуры поставляемых товаров.

Глава Правительства также подчеркнул, что продолжает расти количество совместных проектов в области промышленной кооперации. Так, в настоящее время ведется локализация производства ООО «Уральский пружинный завод» в Костанайской области. Налаживается сотрудничество с АО «Башкирская содовая компания», которой прорабатывается 2 крупных проекта на сумму порядка $716 млн.

«Правительство Казахстана готово оказывать необходимую поддержку башкирским бизнесменам в реализации инвестиционных проектов», – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-министр обозначил важность проведения Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Костанае и выставки «ИННОПРОМ Казахстан» в Астане осенью текущего года, пригласив предпринимателей Башкортостана принять в них активное участие.

Со своей стороны Андрей Назаров подчеркнул, что регионы Казахстана и Башкортостана связывает многолетнее тесное взаимодействие в различных сферах. При этом имеется значительный потенциал по его расширению.

«Мы на казахстанском направлении видим большие возможности, причем как для Башкортостана и всей нашей страны в целом, так и для Казахстана. Поэтому хотели бы усиливать наши взаимоотношения, добавлять новые направления и точки развития», – сказал Андрей Назаров.