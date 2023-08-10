Преьмер проведет встречу с креативной молодежью и ознакомится с планами дальнейшего развития региона.

Фото пресс-службы Правительства

10 августа 2023 года премьер-министр РК Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В Хромтауском районе глава Правительства ознакомится с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал», состоянием автодороги «Актобе-Карабутак-Улгайсын».

Премьер-министр также посетит ряд индустриальных и социальных объектов.

Кроме того, Алихан Смаилов проведет встречу с креативной молодежью и ознакомится с планами дальнейшего развития области.