Смаилов призвал переходить на электронные транспортные документы в рамках ЕАЭС

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Технологии
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По словам премьера, исключение бумажного оборота снижает коррупционные риски, повышает прозрачность взаимной торговли и, самое главное, позволяет бизнесу оптимизировать свои расходы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы устранения цифровых барьеров между странами ЕАЭС, внедрения инновационных решений в торговле и других отраслях экономики, а также ключевые глобальные технологические тренды обсудили на пленарной сессии «Цифровое партнерство в новой реальности» в рамках пятого юбилейного форума Digital Almaty, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В мероприятии приняли участие главы правительств Казахстана – Алихан Смаилов, Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин и Узбекистана – Абдулла Арипов.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что Правительство реализует все необходимые меры для ежегодного увеличения вклада новых технологий в ВВП республики. Это касается цифровой трансформации, создания благоприятных условий для IТ-отрасли и развития человеческого капитала.

Вместе с тем, по его словам, для придания мультипликативного эффекта развитию IТ-рынков стран ЕАЭС необходима надежная платформа. Хорошим примером в этом плане является технопарк Astana Hub, который стал не только локальным, но и активным региональным игроком.

Кроме того, премьер добавил, что автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» сегодня создана экосистема, которая объединяет промышленные предприятия и IT-рынок Казахстана. В целом за годы деятельности фонд профинансировал 187 проектов на сумму более $36 млн в таких областях, как Индустрия 4.0, геология, металлургия и т.д.

«Важно поступательно развивать взаимодействие технологических инкубаторов наших стран», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что в настоящее время Казахстан идет по пути цифровой трансформации госуправления, что включает в себя реализацию FinTech и GovTech-проектов. В целом, по его словам, благодаря открытости государства и технологичности бизнеса в республике уже достигнут высокий уровень проникновения цифровых решений в повседневную жизнь.

«Цифровизация является важным компонентом в обеспечении равенства возможностей и справедливости для всех граждан страны», – отметил он.

Алихан Смаилов добавил, что Правительством РК также осуществляется переход на качественно новую концепцию цифровизации госуправления Invisible Government, где в центре госполитики находится человек, его нужды и интересы. В результате это дает импульс внедрению проактивных госуслуг.

«Одним из ключевых подходов здесь является мультиплатформенный принцип оказания услуг. Государство отходит от модели «узкого горлышка», предоставляя бизнесу возможность интегрировать госуслуги в собственные платформы и цифровые экосистемы. Выгодность такого подхода очевидна», — сказал премьер.

В целом он отметил, что за последние годы Казахстан достиг значительного прогресса по уровню развития электронного правительства. В соответствующем рейтинге ООН республика улучшила позиции, поднявшись с 39-го на 28-е место (с 2018 года), а в субрейтинге онлайн-сервисов – вошла в ТОП-10 стран мира, поднявшись с 16-го на 8-е место.

При этом премьер-министр обозначил важность усиления интеграции и создания проектов общего Евразийского масштаба. По его словам, стартом этой работы могло бы стать создание в Алматы Центра цифровых компетенций – платформы для формирования и реализации крупных цифровых инициатив в рамках Евразийского экономического союза.

В заключение Алихан Смаилов затронул темы повышения доступности и качества связи, а также развития трансграничного электронного документооборота.

Он подчеркнул, что в целях создания благоприятных условий для логистических компаний Казахстан ведет работу по переходу на электронные транспортные документы. Подобную практику, по его мнению, можно внедрить на территории ЕАЭС, а именно перевести все иностранные бланки разрешений в электронный формат.

«Исключение бумажного оборота снижает коррупционные риски, повышает прозрачность взаимной торговли и, самое главное, позволяет бизнесу оптимизировать свои расходы», — сказал Алихан Смаилов.

Другой актуальной темой, по словам премьер-министра, является электронное взаимодействие стран ЕАЭС в сфере взаимной торговли.

«Эти и другие вопросы могли бы стать важными направлениями нашей совместной работы в сфере цифровизации», — заключил он.

В рамках форума Алихан Смаилов вместе с главами правительств стран ЕАЭС и Узбекистана ознакомился с международной выставкой цифровых проектов, развернутой на территории казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент».

Так, гостям были презентованы крупные проекты eGov Mobile, Smart Data Ukimet, Smart Industry Management Platform, страновые технопарки, а также ряд стартапов. В частности, проект десятиклассницы Шолпан Аманкелды «наноспутник Venus-Sat.kz», который призван исследовать состояние озонового слоя, астрономические движения в околоземном космическом пространстве и прогнозировать землетрясения.

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