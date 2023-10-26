Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на 22-ом заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в столице Кыргызстана - городе Бишкек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках мероприятия стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов регионального развития, а также обсудили актуальные аспекты торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что ШОС, обладая значительными природными ресурсами, технологическим и интеллектуальным потенциалом, уверенно движется к своим ключевым целям.

«Это достижение сбалансированного экономического роста, социального и культурного развития в регионе на основе равноправного партнерства», — сказал он.

Премьер напомнил, что по итогам июльского Саммита лидеры стран ШОС поставили ряд задач по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

«Главной целью совместных усилий в этом направлении видим дальнейшее укрепление роли ШОС в качестве площадки, отвечающей интересам всех ее членов. Данный подход является первостепенным для Казахстана в рамках председательства в ШОС», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи глава правительства обозначил важность укрепления и развития торгово-экономических связей на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

В целом более чем за 20 лет внутрирегиональная торговля выросла почти в 100 раз. Только по итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ШОС увеличился на порядка 20% и достиг $61 млрд.

«Одним из перспективных направлений становится электронная торговля. По разным оценкам, суммарный доход от электронных продаж в странах ШОС может составить порядка $1,5 трлн в текущем году. Мы должны сделать все возможное для поддержки электронной коммерции. В первую очередь путем упрощения таможенных процедур», — сказал Алихан Смаилов.

Для этого он предложил провести специальную встречу руководителей таможенных органов стран ШОС, а также увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах и активно использовать возможности Международного финансового центра «Астана».

По его словам, еще одним важным направлением является создание полномасштабной транспортной сети с учетом географического положения государств ШОС.

«Казахстан принимает активное участие в реализации глобального проекта "Один пояс, один путь". Эта инициатива вместе с Транскаспийским международным транспортным маршрутом создает все предпосылки для раскрытия возможностей коридоров "Восток - Запад" и "Север - Юг", — отметил Алихан Смаилов.

Он также обозначил заинтересованность РК в увеличении транзита товаров и успешном функционировании железной дороги «Казахстан - Туркменистан - Иран».

В целях расширения сотрудничества в сфере транспорта глава правительства озвучил предложение на уровне профильных министерств выработать новые оптимальные подходы с учетом имеющихся в регионе международных маршрутов.

«На наш взгляд, создание Партнерской сети стратегических портов и логистических центров может придать дополнительный импульс этому процессу», — подчеркнул премьер-министр.

Как отметил Алихан Смаилов, одной из ключевых задач совместной работы также должно стать комплексное усиление инвестиционного сотрудничества. Значительную роль в данном направлении может сыграть инициатива президента Казахстана о создании Инвестиционного фонда ШОС.

«Ожидаем активности в этом вопросе со стороны Делового совета и Межбанковского объединения ШОС», — сказал премьер.

Глава правительства также отметил, что важно ускорить переход экономик стран организации на новый уровень технологического развития. Основополагающими здесь являются внедрение инноваций и формирование новых индустрий.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить вас принять участие в Цифровом форуме Digital Almaty, который пройдет в феврале 2024 года. Он будет посвящен в том числе формированию цифрового хаба на пространстве ШОС», — сказал Алихан Смаилов.

Наряду с этим премьер-министр обозначил важность развития туризма на пространстве организации.

«Духовные святыни и уникальные памятники древности, расположенные в наших странах, входят в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Это фундаментальная основа и широкая платформа возможностей для активизации регионального туризма. Казахстан готов внести свой вклад в этот процесс», — отметил он.

Так, по словам главы правительства, в Туркестане будет организована Международная конференция ШОС «Золотая Орда и ее наследие», где также планируется презентовать проект «Духовные святыни ШОС».

В заключение Алихан Смаилов подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества, как одна из наиболее динамично развивающихся международных структур, демонстрирует свою состоятельность и служит общим интересам.

«Правительство Казахстана готово продолжать работу в тесном сотрудничестве с партнерами, добиваясь взаимовыгодных результатов для наших стран и региона в целом», — подытожил он.

В мероприятии также приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, премьер государственного совета Китая Ли Цян, председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-Министр Таджикистана Кохир Расулзода и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Кроме того, в числе участников заседания Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, представители государств-наблюдателей при Организации — премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, гость председательствующей стороны — заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов, а также руководители постоянно действующих органов СНГ, ЕЭК и СВМДА.

По итогам заседания главы делегаций подписали ряд документов. В их числе План мероприятий по проведению Года экологии ШОС в 2024 году, объявленного по инициативе Касым-Жомарта Токаева. В рамках него запланированы тематические конференции и образовательные мероприятия, масштабные акции по защите окружающей среды и т. д.

Кроме того, подписаны документы, направленные на развитие взаимосвязанности железнодорожной инфраструктуры стран ШОС, активизацию цифровой торговли и ряд других.