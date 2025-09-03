Смена графика работы в Астане: что изменится

Дана Аменова
Это делается для равномерного распределения транспортных потоков в столице утром

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с 15 сентября планируется изменение графика начала рабочего дня для коммунальных предприятий и госкомпаний. Мера направлена на разгрузку дорожного трафика и оптимизацию транспортных потоков, сообщает Kazpravda.kz 

По данным столичного акимата, они будут касаться преимущественно госкомпаний, расположенных в центральных районах города. При этом режим работы социальных объектов, таких как школы и медицинские учреждения, а также центров обслуживания населения останется без изменений.

Данные меры позволят равномерно распределить транспортные потоки в утренние часы и снизить нагрузку на наиболее загруженные магистрали города.

Кроме того, будет усилена работа по администрированию улично-дорожной сети в части нарушений правил остановки и стоянки автотранспорта в запрещенных местах. Транспортные средства злостных нарушителей будут эвакуироваться на штрафные стоянки. Ведется работа по созданию новых скоростных коридоров и маршрутов общественного транспорта. Подобная практика успешно применяется в других мегаполисах и демонстрирует положительные результаты.

«По предварительным расчетам, внедряемый комплекс мероприятий позволит снизить загруженность улиц в утренние и вечерние часы от 15% до 20%.Специалисты отмечают, что такая мера также может положительно сказаться на экологической ситуации и повысить общее качество городской мобильности», – прокомментировали в городской администрации.

Кроме того, в настоящее время продолжается комплексный анализ транспортных потоков в разных районах Астаны. Помимо переноса времени начала рабочего дня, рассматриваются и другие меры – например, изменение графика обеденного перерыва или окончания смены для отдельных категорий организаций.

