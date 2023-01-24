Смену собственника ТЭЦ Риддера прокомментировал аким ВКО

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Аким ВКО напомнил, что по законам Казахстана ТЭЦ – это частная собственность.

"Сегодня у нас есть новый собственник, и мы работаем вместе с ним. Я надеюсь, что этот собственник будет более эффективным. В соответствии с моей договоренностью в течение ближайшего времени он должен представить банковскую справку, в которой будет заложена возможность компании (инвестировать – прим. ред.) не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных работ", – сообщил он.

Как уточнил глава региона, новый владелец ТЭЦ Риддера – казахстанский инвестор.

"Условия, которые мне пока неизвестны, потому что это является конфиденциальной информацией, и этим занимаются 2 частных собственника", – дополнил Даниал Ахметов.

Он также отметил, что законы страны не позволяют вмешиваться и заниматься изменением формы собственности.

"Мы работаем в рамках правового государства. Возможно, я думаю, что Министерство энергетики должно внести соответствующие изменения, которые давали бы право в критических случаях заниматься изменением формы собственности", – высказался Ахметов.