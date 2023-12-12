Смертельная синтетика

В Мажилисе состоялся правительственный час, посвященный мерам по противодействию наркопреступности. О текущей ситуации депутатам доложил министр внутренних дел Ержан Саденов.

По данным ООН, масштабы употребления наркотиков и их нелегального оборота, особенно организованного, угрожают национальной безопасности всех стран. Как отметила вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева, такая проблема существует и в Казахстане.

– Ежегодный незаконный оборот наркотиков в стране составляет около 25 тонн, из них более 95% приходится на наркотики из группы каннабиса, около 5% – на синтетические наркотики и менее 1% – на опий, героин и другие виды наркотических веществ. Несмотря на то что регулярно принимаются меры по борьбе с наркопреступностью, остается ряд нерешенных проблем, – заявила заместитель председателя Мажилиса.

Министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что настоящее время характеризуется распространением синтетических наркотиков. До 2019 года казахстанское законодательство не позволяло оперативно и результативно реагировать на угрозу. Проб­лему частично решил закон, разработанный по инициативе МВД, который ввел понятия «аналоги» и «заместители» структурных элементов наркотиков, однако конституционность отдельных норм ставилась под сомнение.

– Точку в устранении разногласий поставили депутаты Парламен­та, приняв, можно сказать, «революционный» пакет поправок. Во-первых, выстроен четкий механизм постановки под контроль новых психоактивных веществ. Сегодня в Казахстане контролируются все известные виды опасных наркотиков. Во-вторых, процедура их включения в список занимает менее месяца. Для этого достаточно наличия веществ в перечнях стран Евразийского союза или в рекомендациях Международного комитета ООН. И в-третьих, новые виды наркотиков ставятся под конт­роль еще до своего физического появления в стране, – рассказал Ержан Саденов.

По его словам, со вступлением в силу указанных новелл резко возросли объемы изъятий синтетики. Кроме того, с начала года ликвидированы четыре транснациональные ОПГ, 75 подпольных нарколабораторий, у которых в целом изъято свыше 185 тонн прекурсоров.

– Сейчас уголовная ответственность установлена только за контрабанду прекурсоров и лабораторного оборудования. По сути, мы вынуждены ждать, когда «варщики» наркотиков приступят к реализации своего товара. Для решения данной проблемы МВД совместно с депутатами Сената разработало соответствующий законопроект, которым предусматривается усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ. В настоящее время он находится в Мажилисе, – доложил глава МВД.

Возможно, все дело в том, что в нашей стране употреблять нарко­тические средства запрещено только в общественных местах? К слову, до 2014 года существовала административная ответст­венность за немедицинское употребление наркотиков. Ежегодно за это к ответственности привлекалось около 2,5 тыс. лиц. После ответственность перешла в Уголовный кодекс, но запрет на употребление наркотиков распространился только на общественные места. В итоге за текущий год было зарегистрировано всего лишь 89 уголовных правонарушений, связанных с немедицинским употреблением, и из них только 30 дел дошло до суда.

Как все мы хорошо понимаем, снижение связано далеко не с тем, что в стране наркотики вдруг стали менее востребованы. Напротив, считает депутат Снежанна Имашева, из-за существенной оговорки «общественное место» те, кто употребляет наркотичес­кие средства, легко уходят от ответственности, сказав одну фразу: «Я употреблял дома, это законно!» При этом в текущем году выявлено почти 370 тыс. фактов немедицинского употребления.

– В настоящее время в Мажилисе рассматривается проект закона, где предлагается «немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ» перевести обратно в административную юрисдикцию. Здесь мнения депутатов разделились, часть предлагает внедрить административную ответственность, другая часть – оставить все как есть. Я и ряд коллег полагаем, что наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью необходимо внедрить и административную. В итоге немедицинское употребление наркосредств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях (дома, в машине, клубе, притоне) – административным. Вкупе они обеспечат безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях, – сказала депутат.

Казахстан становится центром производства синтетики, бьют тревогу депутаты. В этом году изъято почти 900 кг синтетики, эти цифры больше прошлогодних на 74%. Не допущено в оборот 25 млн разовых доз. Между тем компоненты, то есть прекурсоры и оборудование для варки синтетики, вполне легально и беспрепятственно завозятся к нам из других стран для производственных и промышленных нужд. Например, соляная, серная кислота, ацетон тоже участвуют в процессе варки наркотика. Сам процесс изготовления происходит уже на территории нашей страны в подпольных лабораториях.

Бесконтрольному ввозу прекурсоров и оборудования способствует то, что на наших контрольных пропускных пунктах и таможенных постах имеются проблемы с техническим оборудованием для досмотра и в целом с досмотром со стороны ответственных лиц.

– Все ответственные органы – таможенные и пограничные службы, органы внутренних дел, Агентство финансового мониторинга – не работают слаженно для решения этой проблемы. Необходимо объединить усилия и направить их на недопущение незаконного ввоза прекурсоров и распространения синтетических наркотиков, – сказала депутат Имашева.

Поднимали депутаты и вопрос профилактики наркомании и нарко­преступлений. По их мнению, она слабая. Профилактикой наркомании занимаются все и понемногу: школы, медорганизации, сотрудники полиции, НПО, но никто целенаправленно. Антинаркотические мероприятия проводятся несистемно, от случая к случаю, в виде разовых акций. И нет ни единого плана, ни единого координатора этих мероприятий, ни стабильного финансирования.

И оборотни в погонах. К сожалению, они были и есть.

– Возмутительно, но факт, что сами сотрудники полиции бывают причастны к незаконному обороту наркотиков. Ни для кого не секрет, что сами борцы с наркомафией сами же ей и помогают. В этом году за торговлю и хранение наркотических средств были задержаны 11 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Это сотрудники миграционной полиции, руководители и оперуполномоченные самих УПН ДП, сотрудник УБОП, сотрудник исправительного учреждения, МЧС, – констатировала Снежанна Имашева.

Депутат считает, что, как и в случае с коррупцией, начальники и руководители погрязших в наркопреступлениях сотрудников должны привлекаться к ответственности – понижаться или увольняться с должности.

И еще один важный вопрос подняли депутаты – работа с наркоманами, их социализация, возвращение к нормальной в полном смысле этого слова жизни. Как считает депутат Динара Шукижанова, необходимо преодолеть стигматизацию бывших наркозависимых, предоставив им возможность официального трудоустройства, тем самым помогать в интеграции обратно в общество. В Казахстане, для того чтобы устроиться на работу, к примеру, экспедитором-водителем или уборщиком, нужно предоставить справку из наркодиспансера. В случае если человек находится на спецучете, работодатель в 90% не берет на работу. В конечном счете это может спровоцировать очередной срыв и привести к рецидиву.