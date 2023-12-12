Смертельная синтетика
133
Лаура Тусупбекова
Наркотики становятся все более доступными за счет дешевых синтетиков и разнообразных способов их распространения, которые дает цифровой век. Полиция не успевает вносить в списки запрещенных веществ появляющиеся как грибы после дождя виды наркотических средств, как появляются новые. И все это на фоне вовлечения в схемы распространения этой заразы вполне благополучной молодежи и смертельной синтетики, первая же доза которой не оставляет никакой надежды не просто на выздоровление, а на выживание.