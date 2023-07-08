Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
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Разгерметизация колеса стала причиной смертельного ДТП в Жетысу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
Страшное ДТП произошло на 192-м километре трассы Алматы – Оскемен.
20-летний водитель BMW, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто.
На месте погибла 20-летняя девушка. Самого водителя и еще одного пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу села Сарыозек.
Предположительно дорожная авария произошла из-за неудовлетворительного техсостояния автомашины. Из-за разгерметизации колесо вырвало из остова автомашины.