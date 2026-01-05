Вечером 4 января около на автотрассе республиканского значения Атырау-Уральск произошла авария.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы областного департамента полиции, автомобиль Mercedes под управлением водителя 2004-го года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Газель, за рулем которого находился гражданин 1979 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

В результате столкновения оба транспортных средства загорелись на месте происшествия. В аварии погибла женщина 1966 года рождения, пассажирка Газели.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится сбор необходимых материалов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.