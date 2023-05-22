Смертельное ДТП произошло на трассе в СКО
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На 39 км автодороги Ишим - Петропавловск, близ села Соколовка Кызылжарского района, столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.
Пострадало 6 человек; среди них - 64-летняя пассажирка Toyota Alphard, которая скончалась на месте происшествия. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь.
Согласно акту медицинского освидетельствования оба водителя автомашин - трезвы.
Автомобили помещены на специализированную стоянку.
Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 345. Назначены необходимые экспертизы.