Смертельное ДТП произошло в Актау
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На областной трассе скончался 45-летний водитель
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что, следуя по трассе Жанаозен – Актау, водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz
В результате мужчина скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.
По данному факту начато расследование, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.
Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Расследование продолжается.
«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, ваша жизнь и жизнь окружающих в ваших руках», - обращаются к автолюбителям полицейские.