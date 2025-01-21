Смертельное ДТП произошло в Актау

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В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что, следуя по трассе Жанаозен – Актау, водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

В результате мужчина скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

По данному факту начато расследование, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Расследование продолжается.