Пожар в Индере: мать сгоревших детей умерла от ожогов в реанимации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше суток медики боролись за жизнь местной жительницы, но спасти ее не удалось.

Напомним, трагедия произошла 25 апреля в 05:37. Тогда в 112 поступило сообщение о том, что в одном из 5-этажных жилых домов в поселке Индербор Индерского района произошло возгорание. На месте происшествия пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет.

28-летняя мать детей и 30-летний мужчина были найдены в бессознательном состоянии и доставлены в реанимационное отделение районной больницы.

«26 апреля в 03:30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали её состояние как тяжелое. Мужчина находится в сознании и получает лечение в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — прокомментировали в пресс-службе здравоохранения Атырауской области.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве детей и поджоге в тот же день. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В данное время правоохранители ведут досудебное расследование.