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Смертную казнь за педофилию предлагает ввести парламент Кыргызстана

Группа депутатов предлагает внести изменения в Конституции Кыргызстана и ввести смертную казнь за совершение преступлений против половой безопасности несовершеннолетних детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kabar.kg.

Согласно документу, за 8 месяцев 2022 года следственными подразделениями ОВД республики зарегистрировано: по фактам убийства, сопряженного с изнасилованием, насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах – 1 факт (пункт 8 статьи 122 УК КР); в отношении несовершеннолетней в возрасте 14 лет – 1 факт; по фактам изнасилования – 35 фактов (части 3 и 4 статьи 154 УК КР), из них в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста – 15 фактов; от 14 до 18 лет – 20 фактов; по фактам насильственного действия сексуального характера – 25 фактов (части 3 и 4 статьи 155 УК КР), из них в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста – 16 фактов; от 14 до 18-лет – 9 фактов.

Приведенная статистика показывает, что в настоящее время вопрос защиты детей является важным вопросом сохранения генофонда нации. Насилие над малолетними детьми из года в год имеет тенденцию увеличения, и на сегодня большинство таких преступлений в Кыргызстане остается латентным.

Принимая во внимание тот факт, что преступления против половой неприкосновенности ребенка имеют тенденцию к росту, калечат судьбы детей, их семей, данным проектом Закона предлагается предусмотреть в Конституции КР в качестве исключительной меры наказания - смертную казнь.

Инициаторами выступили: депутаты Жогорку Кенеша А.Түмөнбаев, Н.Нарматова, М.Самыйкожо, Т.Икрамов, Р.Жакышов, М.Мураталиев, С.Омурзаков, У.Ормонов, Ч.Султанбекова, Ж.Таалайбек кызы, И.Матраимов, А.Козуев, Ж.Абиров, А.Осмонов, К.Сулайманов, Н.Ражабалиев, А.Таштанбеков, А.Кенжебаев, О.Бакиров, Ж.Нурбаев, Ч.Ажибаев, Ф.Исмаилов, М.Сарбагышев, Н.Азыгалиев, Б.Түлөбаев, Ш.Атазов, М.Саккараев, А.Турсунбаев, Д.Толонов, Ы.Атажанов, Д.Жумабеков, У.Примов, Н.Сыдыгалиев, М.Темирбаева, А.Исатбек кызы, М.Маматалиев, Б.Сыдыков, Ш.Ташиев, Ш.Мажитова, Ж.Коргонбай уулу, Э.Сулайманов, Дж.Исаева, А.Маткеримов, Б.Шабазов, Э.Джусупов, Л.Лурова, В.Раимбачаева, К.Талиева, К. Ханджеза, М.Сыдыков, Т.Масабиров, А.Боронбаев, М.Абдалиев, А.Эрбаев, А.Абдибаева, Э.Токтошев, Т.Сарыбашов, Б.Чойбеков, Д.Ашимова, Ж.Токторбаев, Г.Култаева.

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