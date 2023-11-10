СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС

В мире
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Стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 заложников ХАМАС, находящихся в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Kazpravda.kz

Телеканал не указывает ни о временных рамках выполнения договоренностей, ни о том, участвовали ли посредники в достижении этого соглашения о возможном обмене, отметило информагентство.

По данным израильской стороны, в заложниках в секторе Газа находятся более 200 человек, включая военнослужащих армии обороны Израиля.

В свою очередь глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что в израильских тюрьмах содержатся около 6 тыс. палестинцев, в том числе подростков и женщин.

На сегодня, по данным министерства здравоохранения анклава, от ударов израильской армии в секторе Газа погибло более 10,8 тыс. человек.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заверил главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу в том, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.

#Израиль #заложники #обмен #договор #ХАМАС

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