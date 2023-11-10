Минздрав Газы заявил о более 10,8 тыс. погибших с начала эскалации конфликта

По данным министерства здравоохранения анклава, от ударов израильской армии в секторе Газа погибло более 10,8 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Число погибших в Газе в результате израильских бомбардировок выросло до 10 812 человек, среди них 4412 — дети. Число раненых составило 26 905 человек», — приводит сообщение телеканал Al Arabiya.

Накануне, 8 ноября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что во время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 92 сотрудника всемирной организации. Днем ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила более чем о 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа.

4 ноября Гутерриш сообщил, что убежища Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Также у организации вызывает опасение санитарная ситуация в Газе и наблюдается рост заболеваемости респираторными заболеваниями, особенно среди детей.

Ранее стало известно, что Красный Полумесяц принял в среду 106 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа.