Турнир подтвердил высокий класс признанных мастеров и выявил готовность атлетов к международной экспансии.

В самом престижном виде программы – личном многоборье – золотую медаль завоевал Роман Хегай, продемонстрировавший впечатляющую стабильность, Ильяс Азизов стал лучшим в вольных упражнениях и на кольцах. Особое внимание было приковано к лидерам сборной: Нариман Курбанов ожидаемо первенствовал в упражне­ниях на коне, а Милад Карими не оставил соперникам шансов в упражнениях на перекладине. Также золотые награды в свой актив записали Алтынхан Темирбек (опорный прыжок) и Роман Хегай (параллельные брусья).

Прошедшее первенство стало важным смотром сил перед лицензионными этапами Кубка мира, где нашим гимнастам предстоит борьба за олимпийские путевки.