Снег покрыл пляжи турецкого города Чешме
78
Аманжолова Айман
Град и снег внезапно выпали в четверг на турецком курорте Чешме на побережье Эгейского моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Подобная картина в апреле означает, что климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни", - сообщил в Twitter мэр города Тунч Сойер.
По его словам, град и снег, сопровождавшиеся штормовым ветром, выпали в трех районах Чешме.
"Наши пожарные службы помогли тем, у кого автомобили застряли в снегу, а также устранили последствия стихии", - заявил мэр.