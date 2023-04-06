Снег покрыл пляжи турецкого города Чешме

Град и снег внезапно выпали в четверг на турецком курорте Чешме на побережье Эгейского моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото очевидца

"Подобная картина в апреле означает, что климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни", - сообщил в Twitter мэр города Тунч Сойер.

По его словам, град и снег, сопровождавшиеся штормовым ветром, выпали в трех районах Чешме.

"Наши пожарные службы помогли тем, у кого автомобили застряли в снегу, а также устранили последствия стихии", - заявил мэр.