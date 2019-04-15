Снег в некоторых областях РК прогнозируют синоптики

Фото с сайта lentachel.ru
Сегодня, 15 апреля, с прохождением атмосферных фронтов местами по республике пройдут осадки, на севере и северо-западе местами сильные осадки, лишь на юго-востоке и на юго-западе будет без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеослужбы, местами ожидаются туман, гроза, гололед, усиление ветра, град, на юге - пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области будет туман, гололед, гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областях - местами туман, гололед, гроза, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области синоптики прогнозируют туман, грозу, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области возможны туман, гроза, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Карагандинской, в Восточно-Казахстанской областях днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами гроза, возможен град, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем в Жамбылской - гроза.

В Алматы - днем 24°, преимущественно облачно.

В Нур-Султане – днем 1°, снег.

