Снег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии перед наступлением традиционно жаркого сезона в странах Персидского залива, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото: Кадр из видео очевидца

Как сообщил информационный портал "Араби21", жители города, пользователи социальных сетей разместили видеозаписи и фотографии лежащего на улицах города снега, который приходится убирать снегоуборочной техникой, а также плавающих в лужах кусков расколотых льдин.

Власти ряда саудовских провинций, в том числе Мекки, отменили занятия во всех учебных заведениях в среду из-за непогоды, сильных дождей и ветра. Согласно прогнозу погоды в соседних странах - Катаре и Кувейте, начиная с четверга до конца выходных, тоже ожидаются сильные осадки.