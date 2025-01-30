Снегопад и метель накроют Астану

30-31 января синоптики прогнозируют низовую метель, усиление ветра и понижение температуры воздуха до 15-17 градусов мороза

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Коммунальные службы в городе в круглосуточном режиме ведут снегоуборочные работы. В ночь на 30 января на уборку снега вышли 316 дорожных рабочих и 1 557 единиц спецтехники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

За дневную смену 29 января из города вывезли 51 284 кубометров снега.

Согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. А также участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.

В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

В городе есть несколько оборудованных снежных полигонов. Они оснащены системой считывания номерных знаков техники, камерами видеонаблюдения и освещением.

В акимате просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру «112».