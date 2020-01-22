Снегопады и гололедица ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Снегопады и гололедица ожидаются в большинстве регионов Казахстана 22 января, передает Kazpravda.kz.
"Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием Северного и Южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке – с метелью, на юге – гололед", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской – низовая метель.
В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.