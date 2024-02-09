Снежная лавина сошла на трассу в Алматинской области

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

В данное время спасатели устраняют последствия обвала снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области  

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Как уточняется, 9 февраля в 11:35 на территории Енбекшиказахского района, в районе Обсерватории Асы, на 24-м километре автомобильной дороги областного значения «с.Турген-ур.Батан» произошел самопроизвольный сход снежной лавины из-за неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор. Общий объем лавины устанавливается.

Лавина перекрыла автодорогу. На место происшествия выехали сотрудники ДЧС и «Казселезащиты» МЧС.

— Официально сообщаем, что проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года с 15 километра. Работы по ликвидации последствий происшествия уже начаты и все будет приведено в порядок, — проинформировали в администрации.

Также в акимате добавили, что никто не пострадал, проводятся профилактические мероприятия.

 

#акимат #горы #Алматинская область #лавина #снег #сход

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