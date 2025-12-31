Зиму юные авторы Шымкента изобразили во всем многообразии: в изящных узорах льда, динамике спортивных состязаний, волшебных сказочных образах и в сверкающей снежной архитектуре. Каждая работа по-своему раскрывает внутренний мир автора, его представление о красоте, что сделало выбор лучших картин для жюри особенно непростым.

Так, для 9-летней Аделины Гордиенко зимние узоры ассоциируются с сюжетом сказа «Серебряное копытце». В своей возрастной категории она стала обладательницей первого мес­та. Аделине удалось воссоздать магию незабываемого произведения Павла Бажова. Впрочем, каждая работа конкурсантов погружает в волшебный мир сказки и позволяет пережить ее события так живо, словно они разворачиваются прямо перед глазами.

Жюри возглавил председатель Шымкентского филиала Союза художников РК Абдумуталип Ахметов. Работы рассматривались в пяти возрастных категориях: 5–8 лет, 9–12, 13–16, 17–20 и 20–25 лет.

– Эта выставка наполнена светом, фантазией и вдохновением, – отметила член Союза художников РК Рашида Мугавеева. – В экспозицию вошли самые яркие и трогательные произведения наших начинающих художников.

Участников конкурса готовили 42 педагога из 18 учебных заведений города. Благодаря поддержке спонсоров все участники получили памятные призы: сладкие подарки, краски и цветные карандаши, книги...

Цель выставки – повышение интереса к чтению и создание в библиотеке интеллектуального и творческого пространства, способствующего общению, саморазвитию и культурному досугу горожан.