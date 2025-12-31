Снежное Зазеркалье

Творчество
4
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городской универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся вернисаж и церемония награждения победителей городского конкурса творческих работ «Сказочное зеркало зимы». Конкурс объединил юных художников из школ, творческих студий, средних и высших учебных заведений. Они создавали произведения на темы зимних видов спорта, зимних сказок, зимних узоров... Всего было представлено около 350 работ, наполненных радос­тью, фантазией и новогодними чудесами.

фото автора

Зиму юные авторы Шымкента изобразили во всем многообразии: в изящных узорах льда, динамике спортивных состязаний, волшебных сказочных образах и в сверкающей снежной архитектуре. Каждая работа по-своему раскрывает внутренний мир автора, его представление о красоте, что сделало выбор лучших картин для жюри особенно непростым.

Так, для 9-летней Аделины Гордиенко зимние узоры ассоциируются с сюжетом сказа «Серебряное копытце». В своей возрастной категории она стала обладательницей первого мес­та. Аделине удалось воссоздать магию незабываемого произведения Павла Бажова. Впрочем, каждая работа конкурсантов погружает в волшебный мир сказки и позволяет пережить ее события так живо, словно они разворачиваются прямо перед глазами.

Жюри возглавил председатель Шымкентского филиала Союза художников РК Абдумуталип Ахметов. Работы рассматривались в пяти возрастных категориях: 5–8 лет, 9–12, 13–16, 17–20 и 20–25 лет.

– Эта выставка наполнена светом, фантазией и вдохновением, – отметила член Союза художников РК Рашида Мугавеева. – В экспозицию вошли самые яркие и трогательные произведения наших начинающих художников.

Участников конкурса готовили 42 педагога из 18 учебных заведений города. Благодаря поддержке спонсоров все участники получили памятные призы: сладкие подарки, краски и цветные карандаши, книги...

Цель выставки – повышение интереса к чтению и создание в библиотеке интеллектуального и творческого пространства, способствующего общению, саморазвитию и культурному досугу горожан.

#конкурс #Шымкент #выставка #библиотека #зима

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Фармация: на пути к цифровизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Есть вода, но трещат магистрали
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Первый титул в новом году
Овощей в стабфонде хватит до мая
За здоровьем бегом марш!
Машинки швейной звук как знак судьбы
Серебро и бронза из Фуджейры
Улытау усиливает цифровую безопасность
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Увеличится производство молока
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Гостей встречали Ван Гог и Дали
Алматы – центр креативной индустрии
В мире художественного слова
Не бойтесь проявить себя!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]