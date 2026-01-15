Снова дома: школьников второй смены перевели на «дистанционку» в Астане

Образование,Погода
158
Дана Аменова
специальный корреспондент

Непогода продолжает вносить коррективы в учебный процесс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в связи с погодными условиями (мороз) школьников второй смены перевели на онлайн-формат обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«В связи с ухудшением погодных условий 15 января учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.», – проинформировали в столичном Управлении образования.

Также ранее стало известно, что сегодня учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены перешли на дистанционный формат обучения. 

#Астана #школьники #мороз #дистанционка

Популярное

Все
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
«Кайсар» метит в призеры?
В Кызылорде открыли Центр инклюзивного спорта
Нелегальные постройки – под снос
Прилетел привет… из Сахары
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Семья как зеркало мира
Реанимобили прибыли в районы
Учиться беречь будущее
Между светом и памятью
Безопасность на дорогах – приоритет государства
Экономика, меняющая повседневность
Наука, открытая для диалога
Субсидии, компенсации, образование, трудоустройство
Каратальский район: развивая человеческий капитал
От генплана до последнего кирпича без «издержек роста»
Коллективная безопасность в Азии
Сердце бьется под цокот копыт
Горячая дискуссия о ледяном острове
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Тройной подарок
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Шепот забытого аула: степная готика захватила кинопрокат
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США выходят из 66 международных организаций
Атырау разделят на два района
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки

Читайте также

В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
В этом году в Астане построят еще 13 школ
В ЕС 2025 год стал одним из самых жарких в истории

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]