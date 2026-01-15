Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в связи с погодными условиями (мороз) школьников второй смены перевели на онлайн-формат обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«В связи с ухудшением погодных условий 15 января учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.», – проинформировали в столичном Управлении образования.

Также ранее стало известно, что сегодня учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены перешли на дистанционный формат обучения.