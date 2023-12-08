Снова дома: школьников второй смены перевели на "дистанционку" в Астане

Из-за непогоды занятия у учащихся второй смены пройдут в онлайн-формате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

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Непогода снова внесла коррективы в учебный процесс. В столичном управлении образования проинформировали, что в связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.