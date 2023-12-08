Снова дома: школьников второй смены перевели на "дистанционку" в Астане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Из-за непогоды занятия у учащихся второй смены пройдут в онлайн-формате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.
Непогода снова внесла коррективы в учебный процесс. В столичном управлении образования проинформировали, что в связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.
«По данным РГП «Казгидромет», в Астане 8 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 29 градусов ниже нуля. Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просим соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице», — говорится в официальном сообщении акимата Астаны.