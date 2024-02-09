Китай снял ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

С 7 февраля 2024 года сняты ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана в Китай и действовавшие ранее ограничения по ящуру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

В Минсельхозе напомнили, что запрет длился с 2005 года, а ограничения по ящуру были введены в 2022 году.

- Снятие ограничений позволяет возобновить экспорт в Китай замороженной говядины и свинины из юго-восточных регионов РК, а также широкий круг продукции птицеводства. Теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории Казахстана, - рассказали в министерстве.

Отмечается, что решение об отмене запретов были приняты после официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства. Ряд переговоров был проведен вице-премьером РК Сериком Жумангариным, а в ноябре 2023 года состоялась официальная встреча главы Минсельхоза Айдарбека Сапарова с председателем главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

В течение 2023 года китайская сторона проводила оценку рисков по гриппу птиц и ящуру. В декабре в рамках визита в Казахстан группы экспертов ГТУ КНР и Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР был проведен аудит деятельности ветеринарной службы по обеспечению достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниями.

МСХ продолжит работу по расширению реестра предприятий, ориентированных на экспорт в Китай, заключили в министерстве.