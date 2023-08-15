Со всех стволов

Для человека, не подготовленного к нахождению на «поле боя», непросто уже с первых минут. Вокруг бескрайний однообразный желто-коричневый ландшафт без единого деревца, палящее солнце, суховей, пыль столбом и сизый дым от тяжелой техники. В таких условиях, да еще и с экипировкой в 20–30 кг бойцам на протяжении нескольких часов предстоит прошагать, пробежать и проехать немало километров, соблюдая воинскую дисциплину и четко следуя указаниям.

На учебном полигоне сигнальными красно-белыми флажками обозначен почти десяток различных точек. Как оказалось, стрельбы – самая сложная и показательная часть инструкторско-методических занятий – являются финальным этапом всесторонней подготовки бойцов, большинство из которых пришли на службу нынешней весной. А предшествует им отработка не столь эффектных, но тем не менее очень важных навыков, без которых в боевых условиях просто не обойтись.

Получив полный инструктаж по соблюдению техники безопас­ности и работе с документацией, личный состав отправляется к точке, где демонстрирует способы размещения в полевых условиях: каждый должен уметь копать окопы, соорудить палатки, из подручных средств создать условия для отдыха. В учебном месте приема пищи рассказывают о различных способах организации питания. Военная смекалка наравне с дисциплиной и выдерж­кой важна и в бою, и в быту. К примеру, всего за несколько минут на ровном месте появляется «афганский стол» – выкопанная по периметру траншея с земляной возвышенностью посередине позволяет поесть с комфортом. Развести огонь без спичек, на костре вскипятить воду прямо в пластиковой (да-да) бутылке – новобранцы, наряду с правилами, от старших товарищей узнают и такие полезные «лайфхаки».

Важнейшим этапом инструкторско-методических занятий стала отработка на деле правил оказания первой медицинской помощи. Как показывает военная статистика, большинство погибших на поле боя умирает не от самого ранения, а от потери крови. А потому каждый военнослужащий обязан уметь быстро и правильно, не теряя драгоценного времени, оказывать первую помощь себе или товарищу. Кроме наложения жгутов и перевязок, бойцы попрактиковались в эвакуации раненных с поля боя, а также спасении экипажа из БМП при помощи специальной лямки.

Довел до совершенства личный состав процесс посадки и высадки из техники: по нормативам боец должен занять свое место в БМП за 9–11 секунд. А в другом специально отведенном учебном месте отработали правильное передвижение на поле боя, а также элементы стрельбы из системы 902В «Туча» для мотострелковых подразделений. Ее плотная дымовая завеса, поясняют специалисты, позволяет замаскировать маневры, а также отход личного состава при различных видах боя.

Еще одна точка, имеющая особое значение и в тылу, и на войне, – пункт морально-психологического обеспечения. Это настоящее «место силы», где специалисты формируют и поддерживают дух бойцов, помогают справиться со стрессовыми ситуа­циями и шоковым состоя­нием, морально готовят к бою, рассказывают о подвигах старших товарищей, выслушивают каждого, решая наболевшие вопросы. Правильный психологический настрой воина имеет решающее значение, а потому такие пункты морально-психологического обеспечения разворачивают на каждом поле боя.

Стоит отметить, что подготовка защитников Родины идет планомерно и поэтапно: нынешние учения стали следующим шагом после специальной индивидуальной подготовки бойцов и слаживания отделений. Теперь в условиях, приближенных к реальным, солдаты на деле применяют и закрепляют полученные ранее знания и самое главное – согласуют и координируют действия всех взводов. Они, выполняя единую задачу, по итогам занятий получают общую оценку. А потому каждый ощущает особую ответственность перед собой и коллективом, сдавая своего рода индивидуальный и командный зачеты.

На этих учениях исход условного боя зависит от четкого выполнения каждым бойцом поставленных задач, которые, к слову, могут постоянно меняться. В такой обстановке проверяется умение командира быстро и четко принимать взвешенные и верные решения, без сомнений и колебаний вести за собой весь личный состав. Подобные занятия проходят дважды в год, чтобы закреплять полученные знания и совершенствовать навыки с учетом актуальных реалий военного дела. В современной казахстанской армии во главе угла стоит безопасность личного состава и сохранение жизни каждого бойца. А потому такой тщательной многоуровневой подготовке, отработке тактической, тактико-специальной и огневой подготовки, слаживанию действий различных подразделений уделяют особое внимание.

Нынешние боевые стрельбы в рядах единственной в Вооруженных силах РК штурмовой бригады посвящены тематике «Взвод в обороне». После прохождения всех этапов предварительной подготовки личный состав получает боевое задание не допустить прорыва противника к населенному пункту и трассе республиканского значения. Бойцы, заняв позиции в окопах, готовят артиллерию. Занимает свои места техника, и тут начинается самый динамичный и зрелищный этап учений.

Пункт наблюдения размещен на удалении, а потому все поле боя видно как на ладони. Там по бездорожью, вдоль пригорков на максимально возможной скорости мчатся БМП. За штурвалом – вчерашние новобранцы, а ведь вождение тяжелой боевой машины с ограниченным обзором – отдельный вид военного искусства, поясняет руководство. Ориентир на местности экипаж производит «по часам», то есть следуя по стрелке на воображае­мом циферблате: движение «на три часа», к примеру, будет вести машину строго направо.

Пушки БМП – основное вооружение бригады – совершают первые выстрелы. Раздается раскатистый грохот, и яркие огненные точки летят к мишеням, за секунды преодолевая порядка 1 000–1 200 м. Производя выстрел за выстрелом, тяжелая техника таким образом «переманивает» внимание условного противника на себя, позволяя в это время остальным воинам совершать необходимые маневры. Далее за дело берутся гранатометы, со свистом выпуская снаряды по «приближающемуся» врагу. За появление на поле боя щитов с целями отвечает специальный оператор, который имитирует постоянное приближение противника: согласно замыслу, враг, несмотря на ожесточенный отпор, продолжает наступление. То там, то тут неожиданно появляются новые и новые мишени. Однако бойцы взвода согласно командам четко и планомерно сбивают их из разного вида оружия. Щитки, кстати, при успешном поражении падают, давая возможность стрелкам сразу понять эффективность своей огневой работы. Причем для разных видов вооружения предназначены свои цели, что позволяет после боя оценить подготовку каждого из них.

Вдруг ситуация на поле боя начинает резко трансформироваться: мощные одиночные выстрелы сменяет треск автоматных очередей. Как оказалось, совершив отход по окопам, взвод «заманил» врага в свой стан и развернул траншейный бой. Тут за дело в полной мере взялись снайперские винтовки и автоматы Калашникова, раз за разом сбивая свои мишени.

И вот наступает затишье. Казалось, бои позади. Но тут от командования поступает вводная задача оказать подмогу раненому в одном из экипажей БМП. Пока прямо на месте одни оказывают медицинскую помощь, другим вновь поступает дополнительная миссия – догнать ретировавшегося противника. Боевая машина на всех парах мчится в сторону гор...

– Перед штурмовым взводом стояла задача занять оборону, удержать взводный опорный пункт, не допустить прорыва противника в направлении населенного пункта Желдикара Кербулакского района. Взвод с поставленной задачей справился, – подводит итоги учений заместитель командира бригады по боевой подготовке подполковник Ануар Ырысбаев. – По тактическим действиям и по огневому поражению взвод оценен на «отлично».

– Считаю, что цели нынешнего занятия по тематике «Порядок проведения боевых стрельб взводов» достигнуты, – говорит командир 2-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона старший лейтенант Сардар Абдукадиров, который руководил действиями на поле боя. – Перед нами была поставлена задача показать правильность его проведения всему личному составу части. Взвод должен был занять опорный пункт и не допустить прорыва противника. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, и тем самым осуществлена подготовка к следующему этапу – слаживанию роты.

– Есть разница между боевыми стрельбами отделений и взводов, ведь это уже более масштабная операция. Чувствуется боевой дух и слаженность, – делится впечатлениями непосредственный участник боя стрелок Артур Аляев. – Поставленную боевую задачу мы выполнили, не допустив противника на трассу Алматы – Талдыкорган. В одном окопе, чувствуя рядом плечо товарища, зная, что ты не один, есть кому тебя прикрыть и помочь, глубоко осознаешь и свою ответственность за всех ребят. Это и есть настоящее боевое братство, где каждый в полной мере ощущает себя настоящим защитником Родины.