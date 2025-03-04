Собака по имени Корона учуяла наркотики в столичном авто

Столичные полицейские с помощью служебной собаки по кличке Корона изъяли наркотики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции на посту Куйгенжар остановили автомобиль Toyota Corolla. В ходе обыска служебная собака Корона учуяла запах наркотиков. В багажном отсеке полицейские обнаружили чемодан, внутри которого находился пакет с марихуаной общей массой около 2 килограммов.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время подозреваемые в возрасте 35 и 33 лет помещены в изолятор временного содержания. Ключевую роль в обнаружении запрещенного вещества сыграла бельгийская овчарка по кличке Корона. Она родилась в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, поэтому и получила такое символичное имя.

За годы службы Корона уже наработала профессиональные навыки. Четвероногая напарница не раз помогала находить запрещенные вещества и предметы, спрятанные в самых различных местах.



