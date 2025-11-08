Одним из ключевых итогов визита стало заявление о присоединении Казах­стана к Авраамским сог­лашениям – международной инициативе по нормализации отношений с Израилем. Си-эн-эн назвал это решение Казахстана историческим, процитировав Дональда Трампа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Я провел отличную беседу с Премьер-министром Израи­ля Биньямином Нетаньяху и Президентом Казахстана

Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан стал первой страной во время моего второго президентского срока, присоединившейся к Авраамским соглашениям. Это начало нового этапа международного партнерства».

Другое американское издание – The Washington Post – отмечает, что присоединение Казахстана к Авраамским сог­лашениям «во многом символично», поскольку наша страна поддерживает дипломатичес­кие отношения с Израилем с 1992 года.

Издание Axios также обращает внимание, что этот шаг «укрепляет позиции Казахстана как моста между мусульманским миром и Западом и открывает новые возможности для экономического и гуманитарного сотрудничества».

The New York Times охарактеризовал визит Касым-Жомарта Токаева как «значимое событие» для всего региона Центральной Азии, подчеркнув растущую дипломатическую значимость Казахстана и его роль в качестве ключевого партнера США.

В центре внимания оказались и вопросы энергетической безопасности. Как сообщает The Straits Times, США выразили заинтересованность в расширении поставок урана и других критически важных минералов из Казахстана.

Крупнейшее информационное агентство Японии Kyodo News отмечает, что визит

Касым-Жомарта Токаева состоялся в более широком контекс­те саммита С5+1. Повышенное внимание к этому событию, по мнению авторов, подчеркнуло растущий интерес Вашингтона к укреплению сотрудничества с регионом.

Агентство Reuters сообщило: встреча президентов Токаева и Трампа в Белом доме прошла «в конструктивной атмосфере». При этом в публикации отмечается, что обсуждение касалось сфер торговли, энергетики и технологий.

Financial Times сделала акцент на том, что Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана. Как отметили авторы статьи, в ходе визита в Вашингтон стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов и Соглашение с Nvidia на поставку чипов для ИИ стои­мостью до 2 млрд долларов.

Таким образом, визит Президента Токаева в США стал не только символом дипломатичес­кой многовекторности Казах­стана, но и конкретным шагом к расширению стратегического партнерства с одним из ключевых глобальных игроков.