Соглашение о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Катаром рассмотрят в Сенате

Сенат
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Адия Кенжегулова

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание бюро, в ходе которого депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 10 октяб­ря, и обсудили задачи в рамках реализации плана мероприя­тий Сената.

Фото: пресс-служба Сената

В своем выступлении спикер Сената акцентировал внимание на итогах прошедшего накануне республиканского референдума по вопросу строи­тельства АЭС. Маулен Ашимбаев отметил, что высокая явка казахстанцев на референдуме в очередной раз продемонстрировала их поддержку курса Главы государства на построение Справедливого Казахстана. Спикер Сената напомнил, что решение Президента страны о проведении референдума является важным шагом, который имеет большое значение для будущего страны.

Также в ходе заседания бюро были обсуждены ход подготовки к проведению XXII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традицион­ных религий и I Форума молодых религиозных лидеров, которые состоят­ся 8–9 октября в Астане с участием 30 делегаций из 19 стран.

Обсудили члены бюро и повестку предстоящего на неделе заседания палаты. В связи с назначением Главой государства депутатом Сената Парламента РК Марата Кожаева будут рассмотрены соответствующие организационные вопросы, касающиеся принесения им присяги и избрание в состав постоянного Комитета Сената.

Депутатами будет также рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государст­ва Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях». Нормы закона направлены на реализацию совместных проектов двух стран в телекоммуникационной, энергетической, нефтехимической и других сферах, а также укрепление торгово-экономического сотрудничества.

В ходе заседания бюро депутаты также распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.

#Сенат #соглашение #Катар

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