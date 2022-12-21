Соглашения на 2,5 млрд долларов подписали Казахстан и Узбекистан

В форуме приняло участие более 400 делегатов с обеих сторон.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

По итогам межрегионального узбекско-казахстанского бизнес-форума, прошедшего в Ташкенте сегодня, 21 декабря, подписано 40 документов по инвестиционному и торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами на общую сумму $2,5 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В форуме приняло участие более 400 делегатов с обеих сторон.

На площадке бизнес-форума были проведены B2G, B2B встречи, обозначены новые направления сотрудничества.

Участники программ поддержки АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» заключили 11 коммерческих документов на общую сумму $112,7 млн. Среди них – соглашение между казахстанской компанией ТОО «Темиржол жондеу» и «Узбекистон Темир Йоллары» о поставке услуг по ремонту железных дорог на участке Ангрен - Пап - Коканд - Андижан - Савай. Контрактные обязательства по договору составят свыше $80 млн.

Помимо этого были подписаны соглашения о внедрении искусственного интеллекта в сфере здравоохранения Республики Узбекистан, об экспорте казахстанскими компаниями алюминиевой катанки, муки, яблочных соков и специй.

На сегодня в Казахстане насчитывается свыше 1 400 предприятий с участием узбекского капитала и более 400 совместных казахстанско-узбекских компаний в сферах торговли, профессиональной и научной деятельности, строительства, транспорта, складирования и других.