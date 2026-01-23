В столице по инициативе МКИ РК состоялся республиканский семинар «Заманауи қоғам және ұлттық дәстүр: үйлесім мен ұстаным», посвященный вопросам сохранения национального культурного кода в условиях цифровизации и развития креативных индустрий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: МКИ

С приветственным словом от лица заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой выступил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

«Глава государства на прошедшем Национальном курултае подчеркнул, что искусство и культура являются стратегическим ориентиром государства, особо отметив значение идеологических и духовных ценностей. Новые технологии, цифровая среда и искусственный интеллект все в большей степени определяют вектор развития государств, экономик и обществ. В этих условиях особенно важно не утратить собственный культурный код и сохранить национальную идентичность», – отмечено в обращении заместителя Премьер-министра.

В качестве спикеров выступили доктор исторических наук Жамбыл Артыкбаев, художник, дизайнер и автор книги «Қазақ оюлары» («Казахские орнаменты») Ерлан Кожабаев, дизайнер Фарида Мерхамиткызы.

Эксперты обратили внимание на участившиеся случаи подмены и искажения традиций: использование национальных орнаментов вне их исторического и функционального контекста, смешение мужских и женских мотивов в одежде. Обсудили также случаи, когда элементы, не относящиеся к казахской культуре представляют, как часть национального наследия.

Кроме того, обсудили примеры так называемых «новых традиций», активно распространяемых в социальных сетях, но не имеющих исторических корней в казахской культуре. Было отмечено, что подобные практики подрывают ценностные основы общества и искажают смысл подлинных обрядов. Отдельный блок дискуссии был посвящен коммерциализации традиционных обрядов.

В семинаре приняли участие ученые, этнографы, культурологи, представители креативных индустрий, общественные и государственные деятели, представители общественных организаций, молодежных и волонтерских объединений, СМИ и медиа-эксперты.