Сохранить чистоту языка

В частности, его специалистами изданы и распространены во всех центрах развития языков методические пособия «Тыңда! Түсін! Тіл үйрен!», «Сборник упражнений для обучения казахскому языку через кинофильмы» и «Сборник текстов для овладения казахским языком». Кызылординские языковеды два года подряд завоевывали Гран-при Республиканского конкурса им. Ахмета Байтурсынулы и первыми в республике с участием членов Ученого совета при центре выпустили монографию-справочник «Меню и названия блюд на государственном языке: современное состояние, проблемы», словарь «Названия блюд». Эти дидактические материалы распределили в Палату предпринимателей, акиматы городов и районов, в библиотеки и средние специальные учебные заведения, где готовят поваров.

– В современную эпоху глобализации наша главная цель – развивать язык в цифровом пространстве. Создание масштабной языковой модели – неотложная потребность государства. В этом направлении уже начало работу Министерство науки и высшего образования, а национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» реализованы проекты в области искусственного интеллекта. В Кызылорде при поддержке акима области при Кызылординском университете имени Коркыта-ата открыт институт «Искусственный интеллект», где молодежь региона осваивает основы ИИ, кибербезопасности и информатики. Надеюсь, будущие специалисты внесут свой вклад в широкое использование государственного языка с помощью искусственного интеллекта, – сказал Шахмардан Байманов.

Как отметил модератор заседания руководитель Областного управления общественного развития Руслан Каюпов, для повышения статуса государственного языка необходимы новые идеи и проекты:

– Большое значение креативной индустрии в будущем государственного языка на Национальном курултае в Атырау отметил Глава государства. Касым-Жомарт Токаев сказал: «Если мы хотим добиться прогресса в развитии казахского языка, необходимо максимально эффективно применять новые подходы и способы».

Ведущий научный сотрудник Центра терминологии Института языкознания им. А. Байтурсынулы Нурсауле Рсалиева задала вопрос коллегам: не регрессируем ли мы на пути к развитию? В своем докладе специалист рассказала об изменениях в казахском языке, показателе роста и преобладании в мире английского и французского языков.

– Сейчас донорским считается английский язык. Большинство новых терминов приходят из него, и наши дети с пеленок растут, повседневно слыша эти слова. Я считаю, что нельзя пускать все на самотек. Например, в Японии государство оштрафовало одну из передач на местном телевидении за то, что в их эфире вопреки лимиту было использовано больше английских слов, нежели японских! Наверное, и у нас пора внедрить подобную меру. Тогда редакторы сайтов, газет, журналов, телеканалов начнут особо обращать внимание на использование заимствованных слов. Очевидна тенденция: иноязычные слова постепенно входят в лексическую систему государственного языка и приобретают лексическое значение, фонетическое оформление, грамматические признаки, – считает Нурсауле Рсалина.

Основное место, где должна сохраняться и оберегаться чистота казахского языка, – это школа. Учителя обязаны следить за произношением и употреблением детьми казахских слов. Делать им замечания, поправлять, учить, советовать, рекомендовать.

– К сожалению, сейчас не только дети, но и вполне грамотные взрослые, среди которых государственные мужи, чиновники, официальные лица, неправильно используют и произносят казахские слова и словосочетания. В большинстве своем они копируют текст под кальку с русского языка, поэтому «я думаю» звучит как «мен ойламын» вместо «менің ойымша», «большое спасибо» – «үлкен рахмет» вместо «қөп-көп рахмет», а «с Новым годом!» почему-то пишут «Жаңа жылыңызбен!» или «Жаңа жылдарыңызбен!» вместо «Жаңа жылыңыз құтты болсын!» Так утрачивается чистота языка, – привела примеры докладчик.

Участниками конференции стали ученые Института языкознания им. А. Байтурсынулы, Национального центра «Тіл-Қазына», руководители и представители центров обучения языкам Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской областей и районов Приаралья, языковеды, учителя высших и средних специальных учебных заведений, преподаватели предметных объединений «Қазақ тілі». В ходе форума были высказаны предложения по совершенствованию сферы применения государственного языка.

Шахмардан Байманов в честь 15-летия Областного центра обу­чения языкам отметил наградами ряд его сотрудников. Грамота «Құрмет» Кызылординской облас­ти вручена автору учебно-методического комплекса «Асыл сөз» Нурсауле Мусаевой. Благодарственные письма акима области получили сотрудники центра Ляззат Ортае­ва, Асель Бахытова, Жаныгуль Ерекешова, Шолпан Кайбрахман, Шолпан Омирсерикова.