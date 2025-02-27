Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям Статьи 27 февраля 2025 г. 2:30 0 Марина Демченко специальный корреспондент Развитие и цифровизация органов юстиции рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова фото пресс-службы Премьер-министра РК С докладом о планах по модернизации ведомства выступил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, о цифровизации сферы органов юстиции доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Как сообщил глава Минюста, ведомство планирует внедрить ряд инновационных решений, направленных на улучшение работы с обращениями граждан и совершенствование института принудительного исполнения. – Наша задача – повысить доверие граждан к этому институту, и для этого мы в том числе продолжим использовать возможности искусственного интеллекта, – отметил Ерлан Сарсембаев. В частности, в рамках цифровизации органов юстиции планируется доработать «Личный кабинет взыскателя и должника» с внедрением нового «Цифрового ассистента». Этот инструмент предоставит пользователям возможность отслеживать все этапы исполнения решений суда. Взыскатели и должники смогут видеть, какие действия уже выполнены судебным исполнителем, а какие еще предстоит. Граждане также получат возможность реагировать на действия или бездействие судисполнителя. В планах – автоматизация исполнительных действий, что позволит эффективно решать вопросы несвоевременного снятия ареста, временных ограничений на выезд из республики и исключения из реестра должников по возвращенным исполнительным документам с истекшим сроком предъявления. Идет работа над созданием цифровой платформы для эффективной работы с интеллектуальной собственностью. С ее появлением авторам и иным правообладателям будет предоставлена возможность в онлайн-формате контролировать все этапы использования их произведений. Помимо этого, планируется внедрение цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, которая обеспечит аналитику и отчетность по объектам интеллектуальной собственности, внесенным в государственные реестры. Совершенствуются механизмы оказания юридических услуг гражданам, методики проведения судебно-экспертной деятельности, повышения качества разрабатываемых законопроектов. По словам министра юстиции, принятие этих мер позволит повысить качество оказания услуг, а также эффективность работы территориальных органов. – На сегодня Министерством юстиции оказывается 94 вида госуслуг, 84 из которых доступны в онлайн-формате. За прошедший год населением получено более 14 миллионов госуслуг, почти 88 процентов из них – в электронном формате, – сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. В рамках цифровой трансформации проведен реинжиниринг 61 наиболее востребованного бизнес-процесса, благодаря чему удалось модернизировать процессы, связанные с исполнением судебных решений, юридическим консультированием и проведением экспертиз. До конца текущего года запланирован реинжиниринг еще 31 бизнес-процесса. В качестве примера Жаслан Мадиев рассказал о реинжиниринге процесса выдачи доверенности. Раньше для ее получения требовалось личное присутствие у нотариуса. Кроме того, имелись риски потерь и подделок документов, так как процесс предусматривал бумажный документооборот. Теперь все можно сделать по видеозвонку в онлайн-формате. В результате, как отметил спикер, повысилась доступность услуги и устранились вышеуказанные риски за счет цифровизации архива. Услуга востребована и положительно принята населением. Количество оформленных онлайн-доверенностей увеличилось вчетверо. Также на заседании Правительства были заслушаны председатели Республиканской коллегии юридических консультантов Серик Акылбай, Республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев, руководитель Казахстанского общества по репрографическим правам и произведениям изобразительного искусства Ринат Абдухаликов, главы казахстанских IT-компаний. Подытоживая выступления, Премьер-министр подчеркнул значимость упрощения бюрократических процедур и внедрения цифровых решений в систему юстиции. – На расширенном заседании Правительства Глава государства отметил необходимость построения целостной системы цифровизации во всех отраслях. Эта работа ведется повсеместно. Развитие и цифровизация органов юстиции является важнейшим процессом, направленным на защиту законных интересов государства, граждан и бизнеса. Фундаментальным фактором в этом процессе становится развитие искусственного интеллекта. Это является одним из главных методов дебюрократизации. Поэтому необходимо использовать весь потенциал цифровых технологий для повышения оперативности, доступности и качества предоставляемых услуг, – отметил Олжас Бектенов. В этом плане, как было подчеркнуто на заседании, прежде всего следует уделить особое внимание оказанию юридической помощи населению. Запуск проекта «Робот – судебный исполнитель» демонстрирует результаты использования инновации. Так, с августа 2024 года в рамках проекта исполнено более 125 тыс. документов, экономия для граждан при прохождении процедур составила 600 млн тенге. Руководитель Правительства поручил Министерству юстиции расширить перечень исполнительных документов, обрабатываемых в упрощенном порядке, что повысит эффективность исполнения судебных актов. Олжас Бектенов подчеркнул также необходимость сокращения излишних расходов в деятельности Министерства юстиции. Спикер отметил, что оптимизация затрат должна осуществляться через внедрение цифровых технологий. – Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию. В результате эффективность государственного аппарата в целом повысится. Это касается всех госорганов, – акцентировал внимание Олжас Бектенов. Премьер-министр отметил, что в сфере нотариата необходимы системные изменения, в частности по совершенствованию механизма исполнительной надписи для повышения степени защиты прав физических и юридических лиц. Министерству юстиции поручено обеспечить реализацию новых подходов через поправки в законодательство. Также руководитель Правительства поставил задачу по усилению мониторинга и координации нормотворческой деятельности. Важными направлениями при этом остаются цифровизация и дебюрократизация. Отмечена важность привлечения профессиональных сообществ, IT-компаний и экспертов. Олжас Бектенов поручил ускорить пересмотр регуляторной политики в сфере юридического консультирования, включая требования к квалификации, гражданству и единые стандарты работы. Согласованные предложения необходимо внести в Правительство до конца первого полугодия. Премьер-министр также отметил важность развития правового просвещения и обеспечения граждан доступной правовой информацией. Для этого поручено модернизировать цифровые сервисы «Әділет», Эталонный контрольный банк, E-ZanKomegi и eOtinish, а также ускорить внедрение чат-бота для автоматизированного консультирования. В целом Министерству юстиции совместно с заинтересованными госорганами необходимо продолжить цифровизацию и внедрение элементов искусственного интеллекта с привлечением экспертов в IT-сфере, реинжиниринге бизнес-процессов и дебюрократизации. #заседание #цифровизация #IT-технологии #Олжас Бектенов