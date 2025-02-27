Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям

С докладом о планах по модернизации ведомства выступил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, о цифровизации сферы органов юстиции доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Как сообщил глава Минюста, ведомство планирует внедрить ряд инновационных решений, направленных на улучшение работы с обращениями граждан и совершенствование института принудительного исполнения.

– Наша задача – повысить доверие граж­дан к этому институту, и для этого мы в том числе продолжим использовать возможности искусственного интеллекта, – отметил Ерлан Сарсембаев.

В частности, в рамках цифровизации органов юстиции планируется доработать «Личный кабинет взыскателя и должника» с внедрением нового «Цифрового ассистента». Этот инструмент предоставит пользователям возможность отслеживать все этапы исполнения решений суда. Взыскатели и должники смогут видеть, какие действия уже выполнены судебным исполнителем, а какие еще предстоит. Граждане также получат возможность реагировать на действия или бездействие судисполнителя.

В планах – автоматизация исполнительных действий, что позволит эффективно решать вопросы несвоевременного снятия ареста, временных ограничений на выезд из республики и исключения из реестра должников по возвращенным исполнительным документам с истекшим сроком предъявления.

Идет работа над созданием цифровой платформы для эффективной работы с интеллектуальной собственностью. С ее появлением авторам и иным правообладателям будет предоставлена возможность в онлайн-формате контролировать все этапы использования их произведений. Помимо этого, планируется внедрение цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, которая обеспечит аналитику и отчетность по объектам интеллектуальной собственности, внесенным в государственные реестры.

Совершенствуются механизмы оказания юридических услуг гражданам, методики проведения судебно-эксперт­ной деятельности, повышения качества разрабатываемых законопроектов. По словам министра юстиции, принятие этих мер позволит повысить качество оказания услуг, а также эффективность работы территориальных органов.

– На сегодня Министерством юстиции оказывается 94 вида госуслуг, 84 из которых доступны в онлайн-формате. За прошедший год населением получено более 14 миллионов госуслуг, почти 88 процентов из них – в электронном формате, – сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес­кой промышленности Жаслан Мадиев.

В рамках цифровой трансформации проведен реинжиниринг 61 наиболее востребованного бизнес-процесса, благодаря чему удалось модернизировать процессы, связанные с исполнением судебных решений, юридическим консультированием и проведением экспертиз. До конца текущего года запланирован реинжиниринг еще 31 бизнес-процесса.

В качестве примера Жаслан Мадиев рассказал о реинжиниринге процесса выдачи доверенности. Раньше для ее получения требовалось личное присутст­вие у нотариуса. Кроме того, имелись риски потерь и подделок документов, так как процесс предусматривал бумажный документооборот. Теперь все можно сделать по видеозвонку в онлайн-формате.

В результате, как отметил спикер, повысилась доступность услуги и устранились вышеуказанные риски за счет цифровизации архива. Услуга востребована и положительно принята населением. Количество оформленных онлайн-доверенностей увеличилось вчетверо.

Также на заседании Правительства были заслушаны председатели Респуб­ликанской коллегии юридических консультантов Серик Акылбай, Респуб­ликанской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев, руководитель Казахстанского общества по репрографическим правам и произведениям изобразительного искусства Ринат Абдухаликов, главы казахстанских IT-компаний.

Подытоживая выступления, Премьер-­министр подчеркнул значимость упрощения бюрократических процедур и внедрения цифровых решений в систему юстиции.

– На расширенном заседании Правительства Глава государства отметил необходимость построения целостной системы цифровизации во всех отраслях. Эта работа ведется повсеместно. Развитие и цифровизация органов юстиции является важнейшим процессом, направленным на защиту законных интересов государства, граждан и бизнеса. Фундаментальным фактором в этом процессе становится развитие искусственного интеллекта. Это является одним из главных методов дебюрократизации. Поэтому необходимо использовать весь потенциал цифровых технологий для повышения оперативнос­ти, доступности и качества предоставляе­мых услуг, – отметил Олжас Бектенов.

В этом плане, как было подчеркнуто на заседании, прежде всего следует уделить особое внимание оказанию юридичес­кой помощи населению. Запуск проек­та «Робот – судебный исполнитель» демонстрирует результаты использования инновации. Так, с августа 2024 года в рамках проекта исполнено более 125 тыс. документов, экономия для граждан при прохождении процедур составила 600 млн тенге.

Руководитель Правительства поручил Министерству юстиции расширить перечень исполнительных документов, обрабатываемых в упрощенном порядке, что повысит эффективность исполнения судебных актов. Олжас Бектенов подчерк­нул также необходимость сокращения излишних расходов в деятельности Министерства юстиции. Спикер отметил, что оптимизация затрат должна осуществляться через внедрение цифровых технологий.

– Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию. В результате эффективность государственного аппарата в целом повысится. Это касается всех госорганов, – акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что в сфере нотариата необходимы системные изменения, в частности по совершенствованию механизма исполнительной надписи для повышения степени защиты прав физических и юридических лиц. Министерству юстиции поручено обеспечить реализацию новых подходов через поправки в законодательство.

Также руководитель Правительства поставил задачу по усилению мониторинга и координации нормотворческой деятельности. Важными направлениями при этом остаются цифровизация и дебюрократизация. Отмечена важность привлечения профессиональных сообществ, IT-компаний и экспертов.

Олжас Бектенов поручил ускорить пересмотр регуляторной политики в сфере юридического консультирования, включая требования к квалификации, гражданству и единые стандарты работы. Согласованные предложения необходимо внести в Правительство до конца первого полугодия.

Премьер-министр также отметил важность развития правового просвещения и обеспечения граждан доступной правовой информацией. Для этого поручено модернизировать цифровые сервисы «Әділет», Эталонный контрольный банк, E-ZanKomegi и eOtinish, а также ускорить внедрение чат-бота для автоматизированного консультирования.

В целом Министерству юстиции совместно с заинтересованными госорганами необходимо продолжить цифровизацию и внедрение элементов искусственного интеллекта с привлечением экспертов в IT-сфере, реинжиниринге бизнес-процессов и дебюрократизации.