Соль исчезла с прилавков ряда магазинов Уральска

Потребительский рынок
63
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Для выяснения обстоятельств приостановки отгрузки «Руссоль» на предприятие выехала делегация в составе представителей местных исполнительных органов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В одних магазинах полки, традиционно занятые простой поваренной солью, за последние несколько дней опустели, в других – товар якобы отпускают в ограниченном количестве. Пока одни рассуждают, куда согражданам потребовался такой объем соли, (в предположениях – квашение капусты и заготовка согыма), другие – делают серьезные запасы недорогой, но от этого не менее востребованной продукции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации, предоставленной пресс-службой акимата ЗКО, частичный дефицит связан с приостановкой отгрузки товара ООО «Руссоль» г. Соль-Илецк Оренбургской области РФ. Именно на это предприятие из-за логистического удобства приходится основной объем – около 80% – поставок соли в регион. По этой причине оптовые поставщики области были вынуждены переключиться на казахстанскую продукцию.

Для стабилизации ситуации и полного обеспечения потребности области заключены контракты с предприятиями Кызылординской области – АО «Аралтұз» и ТОО «Абзал и К». В связи с дальностью местонахождения производителя, свыше тысячи км, поставка осуществляется вагонами в течение 4-5 дней с момента отгрузки.

На данный момент с казахстанскими производителями законтрактовано 5 вагонов, или 300 тонн соли. Из них на сегодня 1 вагон находится в пути. Его прибытие намечено на 30 ноября. Поставка остальных четырех вагонов ожидается в течение 5-7 дней. Для дальнейшей бесперебойной поставки продукции в область контрактование будет продолжено.

Ежемесячная потребность соли населения ЗКО составляет порядка 90 тонн. На сегодня соль в мягкой упаковке реализуется в торговых сетях «Анвар» и «Алтындар» без ограничения. Кроме того, во всех торговых сетях реализуется и имеется достаточный запас соли категории «Экстра». Что же касается поставок ООО «Руссоль», то для выяснения обстоятельств приостановки отгрузки на предприятие выехала делегация в составе представителей местных исполнительных органов.

 

